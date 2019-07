Tiền truyện của 'Kingsman’ tung trailer đầu tiên, thiếu vắng dàn diễn viên quen thuộc

Trong hai phần phim trước đó của Kingsman, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh của những điệp viên lịch lãm bên cạnh vũ khí hiện đại được ngụy trang dưới diện mạo của các món phụ kiện thanh lịch, sang trọng của những quý ông đẳng cấp. Không chỉ có những cảnh hành động đầy lôi cuốn, Kingsman 1 và 2 gây ấn tượng với chất hài duyên dáng cùng những pha hành động mãn nhãn, hiện đại.

Tuy nhiên, sang đến trailer phần tiền truyện với tên gọi The King’s Man, toàn bộ dàn diễn viên đã được thay mới. Trailer đưa người xem ngược dòng về quá khứ, nơi chiến tranh đang giày xéo khắp nơi và sự xuất hiện của những tên bạo chúa, tội phạm nguy hiểm hợp lực để vạch ra một cuộc chiến kinh hoàng. Giữa lúc các thế lực phản diện đang lên kế hoạch quét sạch hàng triệu người, một chiến binh xuất hiện, lao vào cuộc đua với thời gian để chiến đấu, ngăn chặn mọi tội ác. Xuyên suốt trailer, người xem cũng được hé mở câu chuyện về sự ra đời của tổ chức điệp viên bí ẩn của nước Anh.

Bối cảnh phim mang đậm chất lịch sử ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Đối với khán giả trung thành của hai phần đầu, không khó để nhận thấy phần mới mang không khí trang nghiêm, bi tráng và màu sắc u tối hơn hai người “tiền nhiệm”. The King’s Man cũng không còn chứa những khoảnh khắc hài hước, hóm hỉnh đời thường như các phần từng được trình làng. Những điệp viên luôn diện vest lịch lãm, giày da bóng lột, ba-toong sang trọng được thay bằng hình ảnh đậm chất vương quyền, cổ điển với những lãnh chúa, bá tước quyền uy, đầy tham vọng.

Bối cảnh thân thuộc của Kingsman khiến không ít khán giả bồi hồi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Loạt vũ khí tối tân, hiện đại trong Kingsman 1 và 2 cũng được thay thế bằng kiếm, súng ống và nhiều vũ khí thô sơ hơn. Cùng với đó, các phân cảnh hành động trở nên chân thực, rõ ràng hơn. Thế nhưng, ở phần cuối trailer vừa ra mắt, người ta vẫn thấy được hình dáng quen thuộc của những đặc vụ Kingsman hiện đại và hình ảnh thân thuộc của tiệm may mang tên Kingsman - trụ sở bí mật của tổ chức điệp viên cùng tên. Dẫu vắng bóng Taron Egerton cùng những cái tên đã làm nên thương hiệu của hai phần phim trước đó song The King’s Man bù đắp người xem bằng sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi kỳ cựu trong làng phim hành động quốc tế . Vai chính của phần tiền truyện được giao cho tài tử Ralph Fiennes đảm nhiệm. Vì là phần tiền truyện, phim không có sự xuất hiện của Taron Egerton - nam chính xuyên suốt hai phần phim trước ẢNH: FOX

Nam diễn viên sinh năm 1962 sở hữu danh sách dài những vai diễn ấn tượng trong: Schindler's List, Harry Potter, The Prince of Egypt… hay vai sếp M trong loạt phim James Bond. Trong The King’s Man, Ralph Fiennes vào vai Công tước Oxford và phải chiến đấu chống lại những thế lực bóng tối. Vốn đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, sự xuất hiện của nghệ sĩ người Anh khiến khán giả thêm phần tin tưởng vào chất lượng của tác phẩm.

Ralph Fiennes đảm nhiệm sứ mệnh kể lại câu chuyện lịch sử của tổ chức Kingsman ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Bên cạnh Ralph Fiennes, phim xuất hiện nhiều nhân vật mới được đảm nhiệm bởi những tên tuổi quen thuộc như: Liam Neeson, Daniel Bruhl (phim Avengers: Age of Ultron, Inglorious Basterds), Aaron Taylor-Johnson (phim Avengers: Age of Ultron, Kick-ass), Djimon Hounsou (phim Blood Diamonds), Charles Dance (phim Game of Thrones)…

The King’s Man dự kiến ra rạp vào 14.2.2020.