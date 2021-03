Tiết lộ một số tình tiết mới nhất về phim của Hayao Miyazaki

Toshio Suzuki, nhà sản xuất đứng sau dự án How Do You Live? tiết lộ bộ phim đã hoàn thành 50%. Bên cạnh đó, nhà làm phim này còn cho biết phim sẽ kéo dài 125 phút. Thời gian xuất xưởng của phim ở Nhật và các thị trường khác trên thế giới vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Trước đây, Suzuki từng sản xuất nhiều phim do Hayao Miyazaki làm đạo diễn như Nausicaä of the Valley of the Wind, Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Spirited Away , The Wind Rises.

Hồi tháng 5.2020, nhà sản xuất này cho biết dự án đã hoàn thành được 36 phút phim. Tốc độ làm việc của Hayao Miyazaki không còn nhanh, sung mãn như các dự án trước do năm nay ông đã bước qua tuổi 80

Nhà sản xuất Toshio Suzuki (ngồi giữa) bên cạnh 2 đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki (trái) và Isao Takahata lúc đạo diễn Isao còn sống Ảnh: Animation World Network

How Do You Live? mượn tên từ quyển truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Genzaburō Yoshino xuất bản năm 1937. Nội dung quyển sách kể về quá trình khôn lớn của nhân vật chính sau khi cha cậu qua đời. Trước dự án này, đạo diễn sinh năm 1941 từng muốn chỉ đạo phim Earwig and the Witch, được chuyển thể từ quyển sách của nhà văn Diana Wynne Jones nhưng Toshio Suzuki khuyên ông nên tập trung cho How Do You Live? và cuối cùng Earwig and the Witch do con trai của Hayao là Goro Miyazaki chỉ đạo.

Dự án How Do You Live? là phim tiếp theo của xưởng phim Ghibli khiến người hâm mộ mong chờ. Phim huy động hơn 60 họa sĩ để chế tác. Nếu so với các dự án trước đây của hãng, dễ thấy sự chênh lệch lớn. Đơn cử như phim My Neighbor Totoro năm 1988, hãng chỉ có 8 họa sĩ, sản xuất trong 8 tháng đã xong phim để ra mắt khán giả. Sở dĩ How Do You Live? của Hayao Miyazaki được chế tác lâu như vậy vì mỗi tháng, các họa sĩ chỉ làm việc vài phút.