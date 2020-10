Tiết lộ thú vị của nữ họa sĩ... nhắm mắt vẽ bìa truyện 'Chúa Nhẫn'

Minh họa của J.R.R. Tolkien cho ba quyển truyện Chúa tể những chiếc nhẫn xuất bản từ năm 1954 đến năm 1955 Ảnh: Adazing.com Tạm gác lại câu chuyện truyện của J.R.R. Tolkien được vẽ minh họa, hãy bàn đến chuyện chính ông minh họa cho truyện của mình. Ông không chỉ vẽ bìa sách cho những quyển sách Chúa tể những chiếc nhẫn , thế giới Trung Địa với vô vàn yếu tố mê hoặc độc giả còn được ông vẽ qua những bức tranh khác. Từ tháng 1 đến tháng 5.2019, một cuộc triển lãm tại bảo tàng Morgan Library & Museum ở thành phố New York (Mỹ) trưng bày nhiều tranh vẽ, bản thảo viết tay, văn tự của nhà văn J.R.R. Tolkien về thế giới trong loạt sách Chúa tể những chiếc nhẫn, Anh chàng Hobbit. Phía bảo tàng đã mượn những tư liệu này từ thư viện Bodleian (thuộc đại học Oxford, Anh) cùng nhiều nguồn khác để trưng bày cho người xem thấy rằng J.R.R. Tolkien không chỉ là một nhà văn mà còn là một cây bút tài hoa. Bên cạnh nghiệp viết lách, ông còn được biết đến là một giáo sư ngôn ngữ và văn học Anh. Bức tranh Conversation with Smaug được vẽ vào tháng 7.1937 bởi chính nhà văn cho bản in Anh ngữ đầu tiên ở thị trường Mỹ Ảnh: Tolkien Estate Bức tranh Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves do nhà văn vẽ, đây là một trong 5 bức vẽ màu nước theo yêu cầu từ nhà xuất bản Ảnh: Tolkien Estate Bức tranh The Hill: Hobbiton-across-the Water được vẽ vào tháng 8.1937 Ảnh: Tolkien Estate