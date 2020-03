Tiêu Chiến mất trang cá nhân giữa sóng gió bị tẩy chay

Theo phòng làm việc của Tiêu Chiến , trang cá nhân nước ngoài (Instagram) mang tên zhanxiao1005 của anh đã bị hack. Toàn bộ thông tin cũng như hình ảnh gần đây trên mạng xã hội này đều không phải do nam nghệ sĩ hay nhân viên thực hiện. Trong thông báo, phía tài tử 29 tuổi còn nhấn mạnh các động thái sau này của tài khoản sẽ không có liên quan gì đến anh. Đồng thời, phía Tiêu Chiến cũng khuyên mọi người không nên tung tin đồn không tốt liên quan đến vụ việc.

Trước đó, người hâm mộ Tiêu Chiến lo lắng khi Instagram của anh có những cập nhật bất thường như đổi ảnh đại diện sang màu đen rồi chuyển qua trạng thái gỡ bỏ hoàn toàn. Lúc bấy giờ, nhiều người tỏ ra lo lắng anh có suy nghĩ tiêu cực vì chịu áp lực quá lớn từ scandal “từ trên trời rơi xuống” do fan gây ra.

Trang cá nhân đã không còn thuộc quyền kiểm soát của Tiêu Chiến ẢNH: INSTAGRAM NV

Với tuyên bố mới nhất của phía Tiêu Chiến, khán giả ủng hộ anh cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều này lại cho thấy nam diễn viên kiêm ca sĩ đang gặp khủng hoảng thật sự. Thậm chí, một số nguồn tin còn tiết lộ ông ngoại của mỹ nam vừa mới mất, nên anh không thể ứng phó kịp thời trước loạt lùm xùm bủa vây bởi một bộ phận fan gây ra.

Từ khi scandal tẩy chay nổ ra đến nay, Tiêu Chiến vẫn chưa chính thức tự mình lên tiếng giải đáp. Trước các tin tức xoay quanh việc mất mát người thân, anh cũng không phản hồi. Trên Weibo, chiến dịch đòi sao phim Trần tình lệnh ra mặt đối chất ngày càng lan rộng. Cư dân mạng cho rằng anh cần phải tự đứng ra giải thích và xin lỗi vì hành vi thiếu suy nghĩ của fan.

Một trong những hình ảnh cũ của Tiêu Chiến trên Instagram ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, việc một bộ phận người hâm mộ gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter đã khiến Tiêu Chiến bị vạ lây. Tính đến sáng 4.3, hàng loạt tác phẩm mà anh tham gia như Khánh dư niên, Đấu phá thương khung, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần tình lệnh, Tru tiên… đều giảm điểm số tích cực trên trang đánh giá phim Douban. Lượng tài khoản chấm 1 sao và ý kiến chỉ trích tăng lên chóng mặt. Những phim chưa chiếu như Lang điện hạ, Đấu la đại lục, Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn… cũng chịu số phận bi đát.

Đáng chú ý, nhiều người còn để lại bình luận chửi bới trên Weibo của Tiêu Chiến, mắng luôn cả nhãn hàng mà anh đại diện và yêu cầu thương hiệu không tiếp tục hợp tác với ngôi sao họ Tiêu…