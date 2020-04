Tiêu Chiến ra nhạc mới giữa khuya, fan đón nhận nồng nhiệt

Doanh thu tổng cộng trên tất cả các nền tảng phát hành Điểm sáng là 20 triệu nhân dân tệ (hơn 66 tỉ đồng) (tính đến trưa 25.4). Đáng chú ý, số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện, giúp đỡ các trường học khó khăn.

Đặc biệt, ca từ Điểm sáng được khen ngợi là truyền tải thông điệp ý nghĩa. Cư dân mạng cho rằng ca khúc dường như bày tỏ nỗi lòng của người hát về những biến cố mà anh đã chịu đựng trong thời gian qua.

Trên Weibo, Tiêu Chiến cũng chia sẻ bài hát với dòng chú thích: “Chuyện đã qua tức khắc ghi trong lòng. Cảm ơn tất cả những phê bình và giáo huấn thiện ý trên con đường trưởng thành”. Ảnh bìa Điểm sáng do chính nam ca sĩ kiêm diễn viên vẽ. Anh cũng thay ảnh đại diện trang cá nhân thành ảnh này.

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến tung ca khúc Hồng mai tán và cũng đạt thành tích rất khả quan. So với Hồng mai tán, Điểm sáng được đánh giá là bắt tai và giai điệu dễ gây nghiện hơn. Giọng của sao phim Trần tình lệnh cũng rất phù hợp với bài hát mới.

Dù bị tổn hại danh tiếng bởi scandal fan tấn công hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2, nhưng Tiêu Chiến vẫn có mức độ phủ sóng không hề nhỏ. Thành công của Điểm sáng là minh chứng rõ nhất cho việc này. Ngoài ra, trên các bảng xếp hạng về tầm ảnh hưởng mạng xã hội hay chỉ số truyền thông, anh vẫn nằm trong top cao. Hồi đầu tháng 4, Tiêu Chiến cùng người hâm mộ được cơ quan truyền thông Guang Ming Daily khen ngợi vì tích cực làm từ thiện