Tiêu Chiến tái xuất với ca khúc mới, đạt thành tích khủng

Bằng chứng là trong 1 giờ đầu tiên được “thả xích”, ca khúc đã đạt 160.000 chia sẻ và 600.000 lượt thích, nhận được hơn 70.000 bình luận đa phần là khen ngợi trên nền tảng nghe nhạc Netease, vượt quá 3 triệu lượt nghe và gần 250.000 lượt chia sẻ trên Weibo. Tính đến 9 giờ sáng 13.4 (giờ địa phương), 220.000 bản đã được bán ra.

Qua Hồng mai tán phiên bản 2020, Tiêu Chiến cho thấy giọng hát trong trẻo và truyền cảm xúc. So với hai tiền bối lão luyện, thành viên nhóm XNine đương nhiên không có chất giọng nội lực bằng, nhưng anh vẫn được người nghe ủng hộ vì thể hiện được tinh thần tích cực và truyền cảm hứng phấn đấu vì đất nước - đúng với ý nghĩa mà bài hát hướng tới.

Vì là ca khúc truyền thống cổ điển và rất nổi tiếng, nên Hồng mai tán có rất nhiều ca sĩ đã từng thể hiện trong nhiều năm qua. Khác với các phiên bản trước, bản cover của Tiêu Chiến đã được điều chỉnh để phù hợp với thời đại mới. Theo dân mạng, nam ca sĩ kiêm diễn viên đã được khoe tối đa ưu điểm giọng trầm ấm, đầy cảm cảm xúc và tinh tế trong bài hát này.

Việc ra mắt Hồng mai tán là hoạt động nghệ thuật đầu tiên của Tiêu Chiến sau scandal fan gây hấn với hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2. Cách đây ít ngày, anh từng trở thành tiêu điểm khi chia sẻ hình ảnh cành mai đỏ trên trang cá nhân. Giờ đây, fan mới nhận ra đây là động thái mà mỹ nam 9X âm thầm nhá hàng ca khúc mới.