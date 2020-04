Tiêu Chiến và fan được khen vì tích cực làm từ thiện

Guang Ming Daily nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của phía Tiêu Chiến và người hâm mộ trong việc giúp đỡ giải quyết các mặt hàng nông sản tiêu thụ chậm ở Trung Quốc . Đặc biệt, bài báo khẳng định rằng dự án này đã khơi dậy phản ứng ủng hộ mạnh mẽ từ xã hội cũng như giúp đỡ kịp thời nông dân. Không chỉ thế, công việc thiện nguyện trên của Tiêu Chiến cùng fan còn là tấm gương cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, Guang Ming Daily cũng đánh giá cao hành động của fan và studio của Tiêu Chiến tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng như hỗ trợ sinh viên khó khăn, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc các cựu chiến binh, bảo vệ môi trường , cứu động vật có nguy cơ tuyệt chủng, quyên góp tiền và vật tư y tế chống dịch Covid-19…

Việc được khen vì làm từ thiện ý nghĩa được xem là sự khích lệ lớn đối với nam diễn viên và fan sau sóng gió scandal cách đây không lâu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QQ

Được biết, ngoài Tiêu Chiến thì Guang Ming Daily cũng dành lời khen ngợi việc thiện do các nghệ sĩ Hoa ngữ khác và fan thực hiện. Tuy nhiên, sao phim Trần tình lệnh được trang báo nhắc lại 3 lần vì những chiến dịch từ thiện ý nghĩa mà nam diễn viên và những người yêu mến anh đã làm được. Điều này càng làm người hâm mộ tài tử 29 tuổi thêm tự hào và mong muốn sẽ tổ chức thêm nhiều dự án công ích cho người dân.

Guang Ming Daily là một cơ quan truyền thông có thẩm quyền và quy mô lớn của Trung Quốc. Do đó, việc Tiêu Chiến cùng fan được một trang báo uy tín như thế này khen ngợi đã gây chú ý.

Theo trang QQ, nhóm phúc lợi fan Tiêu Chiến thành lập vào ngày 21.3, nhưng từng bị mỉa mai vì những lý do khác nhau. Trong số đó, có không ít ý kiến cho rằng người hâm mộ và mỹ nam sinh năm 1991 cố tình lấy chuyện công ích ra để “tẩy trắng”, xóa bỏ ác cảm từ scandal fan tấn công hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2. May mắn là sau nửa tháng bắt đầu thực hiện, chuỗi hành động giúp đỡ của Tiêu Chiến với người hâm mộ đã làm dư luận có cái nhìn tích cực hơn và được trang báo lớn khen ngợi.

Tiêu Chiến trong Trần tình lệnh, bộ phim bất ngờ nhận điểm thấp sau gần 1 năm phát sóng ẢNH: WEIBO PHIM TRẦN TÌNH LỆNH

Được biết, Tiêu Chiến vẫn chưa chính thức lộ diện kể từ lùm xùm AO3 và Lofter. Dù vậy, anh vẫn đang chịu ảnh hưởng xấu từ vụ việc fan ngông cuồng. Sáng 3.4, điểm Douban (đánh giá phim) của Trần tình lệnh lại tiếp tục giảm đột biến. Mảng quảng cáo của nam nghệ sĩ cũng bị tác động không nhỏ. Có tin đồn nhiều thương hiệu sẽ không tái ký hợp đồng với anh mà chuyển sang người khác.