'Tiểu tam' Han So Hee tiết lộ quá khứ khó khăn trước khi nổi tiếng

Theo Koraeboo, mới đây, ngôi sao của The World of The Married (tựa Việt: Thế giới hôn nhân), Han So Hee tiết lộ rằng trên phim, cô có một cuộc sống hào nhoáng nhưng ngoài đời, cuộc sống của cô khác xa như vậy.

Han So Hee bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình nhờ những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội SNS. Năm 2016, cô được chọn tham gia video âm nhạc của SHINee với ca khúc Tell Me What To Do. Kể từ đây, sự nghiệp người mẫu của Han So Hee cất cánh. Cô tham gia hàng loạt những dự án quay quảng cáo cho kính áp tròng, mỹ phẩm, trò chơi di động và bánh quy.

Danh tiếng tăng dần giúp cô có cơ hội tham gia các bộ phim truyền hình như Money Flower, Abyss, 100 Days My Prince và gần đây nhất là The World of The Married đang "làm mưa làm gió".

Sinh năm 1994 và bắt đầu nghiệp diễn khá muộn so với những người nổi tiếng đồng trang lứa, Han So Hee hiện để lại ấn tượng nhờ gương mặt có nét giống với diễn viên Song Hye Kyo và phần thể hiện sắc sảo trong vai người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác. Đối đầu với "chị đại" Kim Hee Ae vốn là nữ diễn viên kỳ cựu, Han So Hee thể hiện được nét tươi trẻ, không chịu lép vế của mình. Cô hứa hẹn còn tỏa sáng trong tương lai.