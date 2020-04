‘Tiểu tam’ phim ‘Thế giới hôn nhân’ đắt show quảng cáo

Trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee với nhân vật “tiểu tam” Yeo Da Kyeong khó ưa chịu nhiều sự ghét bỏ từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên ngoài đời lại đang là tên tuổi được săn đón nồng nhiệt với hàng loạt lời chào mời đóng quảng cáo từ những nhãn hàng phần lớn là về mỹ phẩm, thức uống, thời trang.

Theo Sport Chosun, lượng fan nữ của Han So Hee tăng lên rất nhiều và đang cực kỳ đông đảo nhờ phim Thế giới hôn nhân. Nguyên nhân không phải vì vai diễn Yeo Da Kyeong được lòng người xem mà do gu ăn mặc và khí chất cuốn hút của người đẹp trên màn ảnh nhỏ. Từ lối trang điểm đến kiểu trang phục của cô trong tác phẩm đều trở thành xu hướng khiến mọi người tò mò và muốn học hỏi.

Vẻ đẹp rạng rỡ của cô trong một lần chụp ảnh họa báo gần đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Bên cạnh đó, những khoảnh khắc độc đáo trong quá khứ của mỹ nhân 9X cũng gây sốt bởi phong cách cá tính lẫn quyến rũ. Từ khóa “túi Han So Hee”, “son môi Han So Hee”… nằm trong top tìm kiếm nhiều nhất vì dân mạng muốn mua những mặt hàng tương tự của cô.

Không chỉ được nhiều thương hiệu ưa thích, mà sao phim Thế giới hôn nhân còn được các tạp chí ưu ái. Mới đây, cô tỏa sáng trên các tạp chí danh giá và chia sẻ không ít về sự nghiệp tương lai. Tất cả đều cho thấy Han So Hee đang ngày càng nổi tiếng.

Tuy nhiên, không ít dân mạng tỏ ra khó chịu trước tin tức Han So Hee đang được những thương hiệu quan tâm. Có ý kiến cho rằng cô sẽ khó mà duy trì được hào quang hiện tại vì lùm xùm từng hút thuốc và xăm mình.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1994 khẳng định đàn chị Kim Hee Ae chính là hình mẫu lý tưởng của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Han So Hee đang là tâm điểm quan tâm nhờ vai “con giáp thứ 13” Yeo Da Kyeong trong The World of the Married của đài JTBC. Trong video giới thiệu tập mới sẽ ra mắt vào tối 17.4, cô đã chính thức lên ngôi "chính thất" sau khi tình nhân Park Hae Joon (vai Lee Tae Oh) ly hôn vợ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Yeo Da Kyeong và Park Hae Joon còn khiến khán giả ngỡ ngàng khi lên kế hoạch quay về báo thù Ji Sun Woo.

Trước Thế giới hôn nhân, Han So Hee được biết đến qua MV Tell me what to do của SHINee và các phim Abyss viên đá bí ẩn, 100 ngày của hoàng tử, Hoa tiền… Gia tài phim ảnh ít ỏi, nhưng cô được biết đến nhờ vẻ đẹp không góc chết.