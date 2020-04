'Tiểu tam' phim 'Thế giới hôn nhân' lại gây sốt vì ảnh thời học sinh

Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) ngày càng hot, rating liên tục tăng cao và danh tiếng dàn diễn viên cũng không ngừng lan rộng. Dù là phe phản diện và chịu nhiều sự ghét bỏ từ khán giả, nhưng Han Seo Hee (vai con giáp thứ 13 Yeo Da Kyeong) vẫn trở thành cái tên được dư luận săn đón thời gian gần đây. Vẻ đẹp rạng rỡ của cô trong phim lẫn ngoài đời được dân mạng bàn luận sôi nổi.

Tối 12.4, loạt ảnh Han Seo Hee thời học sinh bất ngờ được đăng tải bởi một tài khoản ẩn danh. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây sốt. Trong ảnh, cô mặc đồng phục nữ sinh và khoe nhan sắc cuốn hút. Gương mặt đẹp tự nhiên không hề trang điểm nhưng vẫn nổi bật. Vóc dáng thon thả và đôi chân dài của nữ diễn viên cũng gây chú ý.

Vẻ đẹp tự nhiên của cô được dư luận Hàn Quốc tán thưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Phía dưới bài viết về nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1994 thời đi học là hàng loạt bình luận khen ngợi: “Cô ấy hẳn từng rất nổi tiếng ở trường đó”, “Chị ấy quá xinh đẹp. Nhìn thì trông như một kẻ nổi loạn nhưng thật sự rất xinh đẹp”, “Biết ngay ảnh quá khứ của Han Seo Hee cũng giống như bây giờ. Em này có gương mặt mà phẫu thuật thẩm mỹ không thể làm ra được đâu”, “Nhan sắc khiến cả phụ nữ phải ghen tị”, “Khuôn mặt của cô khiến tôi nhớ đến Bella trong phim Twilight (Chạng vạng)”, “Cô ấy có một vẻ đẹp hiếm có đấy”…

Những lần xuất hiện của Han Seo Hee trong quá khứ như đợt đóng MV Tell me what to do của SHINee (ảnh trên), tham gia nhảy hit Growl cùng ê-kíp 100 ngày của hoàng tử được đào lại. Khán giả tiếp tục khen ngợi vẻ đẹp của cô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đây, Han Seo Hee từng bị cho là bản sao hoàn hảo của Song Hye Kyo. Và với những hình ảnh thời học sinh mới công bố, dân mạng càng khẳng định người đẹp 9X quả là có nhiều đường nét giống đàn chị nổi tiếng.

Được biết, đây là những hình ảnh chụp Han Seo Hee lúc đang theo học trường cấp 3 nữ sinh Ulsan (Hàn Quốc), ngôi trường mà Kim Tae Hee từng học. Trong một bài phỏng vấn, sao phim Thế giới hôn nhân từng chia sẻ: “Tôi đến từ thành phố Ulsan. Lúc đó, tôi là một học sinh khá dè dặt và ít nói. Tôi học cùng trường với nữ diễn viên Kim Tae Hee và giáo viên văn học Hàn Quốc của tôi từng tốt nghiệp chung với chị ấy”.

Diễn xuất của người đẹp trong Thế giới hôn nhân được đánh giá cao ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hiện Han Seo Hee đang là tâm điểm quan tâm nhờ vai “tiểu tam” Yeo Da Kyeong khó ưa trong The World of the Married. Trong phim, cô có không ít khoảnh khắc 18+ với bạn diễn nam Park Hae Joon (vai Lee Tae Oh). Ở tập mới nhất, nhân vật tiểu tam này hứng chịu “gạch đá” vì ngang nhiên cướp chồng người khác và còn chuẩn bị quay về báo thù Ji Sun Woo (Kim Hee Ae).

Trước Thế giới hôn nhân, Han Seo Hee được biết đến qua MV Tell me what to do của SHINee và các phim Abyss viên đá bí ẩn, 100 ngày của hoàng tử, Hoa tiền… Gia tài phim ảnh ít ỏi, nhưng cô được săn đón nhờ vẻ đẹp không góc chết. Cách đây không lâu, cô gây tranh cãi vì lộ quá khứ xăm hình và hút thuốc lá.