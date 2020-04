'Tiểu tam' trong 'Thế giới hôn nhân' gặp sóng gió vì quá khứ hút thuốc, xăm hình

The World of the Married (Thế giới hôn nhân) ngày càng thu hút nhiều khán giả, dàn diễn viên trong phim cũng bắt đầu được chú ý và “soi” triệt để. Mới đây, loạt bài báo xoay quanh quá khứ của Han Seo Hee (đóng vai Yeo Da Kyeong) khiến công chúng phải quan tâm. Bởi trong những hình ảnh lúc lúc xưa, cô vô tư hút thuốc và cho thấy rõ hình xăm trên khắp cánh tay.

Đáng nói là Han Seo Hee hiện tại đã không còn bất kỳ hình xăm nào. Cô cũng không còn chia sẻ ảnh ăn chơi và đụng đến thuốc lá trên mạng xã hội như trước. Dù vậy, sao phim Thế giới hôn nhân cũng hứng chịu chỉ trích vì thời quá khứ không mấy đứng đắn của mình. Một số ý kiến mỉa mai nữ diễn viên là gái hư, nổi loạn và thậm chí là không xứng đáng trở thành người nổi tiếng.

Cô chịu nhiều chỉ trích vì thời quá khứ đụng đến thuốc lá và xăm trổ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Song song đó, cũng có nhiều bình luận chê bai Han Seo Hee: “Ảnh hút thuốc đó thật sự sai trái”, “Tôi thường luôn phớt lờ những ai hút thuốc hoặc có hình xăm”, “Chị ấy giống như cố làm ra vẻ có khí chất vậy”, “Cô ấy xinh đẹp đó, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể sống chung với một người vợ kiểu như cô ấy được”…

Ngược lại với các quan điểm tiêu cực trên, làn sóng ủng hộ Han Seo Hee lại khẳng định chuyện cô từng hút thuốc và xăm hình chẳng có gì to tát. Họ nhấn mạnh: “Tôi không hiểu vấn đề ở đây là gì nữa. Cô ấy là người trưởng thành rồi. Hút thuốc và xăm thì có sao chứ?”.

Người đẹp đã xóa bỏ tất cả hình xăm khi bước chân vào showbiz ẢNH: INSTAGRAM NV

Không ít ý kiến còn mắng chửi lại nhóm dân mạng từng ném “gạch đá” mỹ nhân sinh năm 1994. Khán giả cũng cho rằng thuốc lá hay hình xăm đều không phải là thứ phạm pháp và đó là tự do cá nhân của Han Seo Hee.

Ngoài ra, vài cư dân mạng cũng so sánh giữa nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ Hàn Quốc khi lộ ảnh hút thuốc, xăm hình. Nếu như sao nam được tán thưởng là ngầu, chất hay quyến rũ thì các người đẹp lại thường nhận phản hồi khó nghe, điển hình như Han Seo Hee. Một tài khoản cảm thán: “Ôi cái đất nước đầy tiêu chuẩn kép”.

Mỹ nhân 26 tuổi đang gây sốt với phim The World of the Married ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện bài viết xoay quanh ảnh quá khứ của Han Seo Hee trên các trang TV Report, Star News… đang trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc suốt những giờ vừa qua.