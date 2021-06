Tiểu thuyết 'Đi trốn' của Bình Ca nhận giải Khát vọng dế mèn

Theo thông báo từ ban tổ chức, kết quả giải thưởng năm nay không có giải cao nhất là Hiệp sĩ dế mèn. 5 giải đồng hạng Khát vọng dế mèn được trao trên 3 lĩnh vực là văn học (gồm cả truyện tranh), mỹ thuật và phim. Cụ thể là: tiểu thuyết Đi trốn (ảnh) do Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn ấn hành, của tác giả - nhà văn Bình Ca; phim hoạt hình Khúc gỗ mục (Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất) do NSND Nguyễn Thị Phương Hoa làm đạo diễn và họa sĩ; chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống của họa sĩ nhí Xèo Chu (tên thật Phó Vạn An, sinh năm 2007); truyện tranh Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết! (NXB Hội Nhà văn) của Mèo Mốc (Đặng Quang Dũng); bộ truyện Khác biệt mới tuyệt làm sao (NXB Kim Đồng) của Nguyễn Hoàng Vũ và nhiều họa sĩ.