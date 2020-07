Tiểu thuyết kinh điển 'The Great Gatsby' có phần tiền truyện

Thời đại của jazz và "giấc mơ Mỹ" vẫn chưa thật sự chấm dứt. Cách đây vài ngày, báo The Guardian cho biết tiền truyện của quyển tiểu thuyết The Great Gatsby của nhà văn lừng danh Mỹ là F.Scott Fitzgerald đã được hoàn thành và có tên là Nick. Michael Farris Smith, nhà văn Mỹ nổi tiếng là tác giả viết Nick. Truyện kể về cuộc đời của nhân vật Nick Carraway trước khi gặp gỡ, giao du với đại gia Jay Gatsby, do đó, thời gian diễn ra câu chuyện xảy ra khá xa khoảng thời gian Gatsby sống, thời của những buổi hội hè đình đám trong thập niên 1920 đầy biến động.

Theo tiết lộ, khi việc sở hữu bản quyền quyển tiểu thuyết này tại Mỹ của đơn vị trước đó hết hạn vào ngày 1.1.2021, nó là cơ hội tuyệt vời để các nhà văn, biên kịch đổ xô vào sáng tạo những ý tưởng của riêng họ dựa trên quyển sách gần 100 tuổi của F. Scott Fitzgerald. Tiểu thuyết Nick của nhà văn Michael Farris Smith sẽ xuất bản ngày 5.1.2021 ở Mỹ bởi NXB Little, Brown và ngày 25.1 ở Vương quốc Anh bởi NXB No Exit Press. Chính No Exit Press trước đó cũng xuất bản nhiều quyển tiểu thuyết của nhà văn Michael Farris Smith như Desperation road (2017), The fighter (2018)...

Tài tử Tobey Maguire (trái) và Leonardo DiCaprio trong bản phim chuyển thể năm 2013 từ tiểu thuyết The Great Gatsby Ảnh: Warner Bros.

Nhà văn Michael Farris Smith chia sẻ về cảm hứng giúp ông viết phần tiền truyện: "Lần cuối cùng tôi đọc The Great Gatsby là nhiều năm về trước, Nick luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi đã sáng tạo nên nhân vật này trong trí tưởng tượng của mình và mô tả nó trên trang giấy". Geoffrey Mulligan, biên tập viên của NXB No Exit Press dành nhiều lời khen cho đứa con tinh thần mới nhất của tác giả Mỹ.

Tiểu thuyết The Great Gatsby khắc họa lại tinh thần đời sống nước Mỹ hào nhoáng nhưng chóng tàn thập niên 1920 qua con mắt Nick Carraway và trọng tâm câu chuyện tập trung vào cuộc đời phi thường nhưng cũng đầy éo le của đại gia Gatsby. Tác phẩm bán được 25 triệu bản kề từ lần xuất bản đầu tiên cách nay 95 năm.