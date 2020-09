Tiểu thuyết thần thoại 'The Kane Chronicles' được chuyển thể thành phim

Theo Variety ngày 14.9, Rick Riordan, tác giả người Mỹ của tiểu thuyết thần thoại Ai Cập nổi tiếng The Kane Chronicles (tựa Việt: Biên niên sử Kane) đang phát triển cuốn sách thành phim truyện.

Nhà văn thông báo trên mạng xã hội : "Tôi có một số tin tức thú vị dành cho mọi người. Chúng tôi đang phát triển The Kane Chronicles thành phim truyện".

Bộ truyện The Kane Chronicles chính thức được chuyển thể thành phim Ảnh: Variety

Trên trang web của mình, Rick Riordan viết rằng anh đã làm việc với đơn vị sản xuất The Kane Chronicles từ tháng 10.2019, cùng thời điểm anh và Disney Plus bắt đầu đàm phán về loạt phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Percy Jackson cũng do anh sáng tác.

"Chúng tôi đã đưa ra thỏa thuận này kể từ tháng 10.2019, cùng khoảng thời gian tôi làm việc với loạt phim dựa trên một cuốn sách khác của mình - Percy Jackson. Tôi rất vui khi thông báo điều này" - Rick Riordan bày tỏ.

The Kane Chronicles là bộ truyện ba phần thuộc thể loại phiêu lưu kỳ ảo, có nội dung dựa trên thần thoại Ai Cập cổ đại. Câu chuyện được luân phiên kể lại ở ngôi thứ nhất bởi hai nhân vật chính là hai anh em ruột Carter và Sadie Kane. Hai anh em có sức mạnh ma thuật kỳ diệu, là hậu duệ của hai Pharaoh là Narmer và Ramses Đại đế. Họ cùng bạn bè của mình phải đương đầu với các vị nam thần, nữ thần Ai cập cổ vẫn đang hiện diện và can thiệp đến thế giới hiện đại ngày nay.

Ba phần truyện của The Kane Chronicles là The Red Pyramid (Kim tự tháp đỏ), The Throne of Fire (Ngai vàng lửa) và The Serpent’s Shadow (Bóng rắn), được xuất bản vào năm 2010, 2011 và 2012.