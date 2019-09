Tìm nguồn lực cho sách di sản

Giờ đây, nhóm muốn có một cuốn sách nghiên cứu về đình, do chính mình thực hiện. Theo kế hoạch, nhóm biên soạn đã mời một số nhà nghiên cứu chuyên sâu để cùng xây dựng bản thảo. Chẳng hạn, PGS-TS Đinh Khắc Thuân (Viện Hán Nôm) chịu trách nhiệm phần văn bia ở đình làng, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng chịu trách nhiệm phần mỹ thuật.

Về kinh phí, ông Nguyễn Đức Bình, sáng lập viên nhóm, cho biết: “Hiện nay cứ xây dựng bản thảo. Sau đó sẽ gửi các nhà xuất bản, nhà tài trợ in, hoặc kêu gọi thành viên đặt mua trước trả sách sau. Nếu chờ tài trợ chắc không thể làm được”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ, cũng vừa ra mắt hai cuốn sách nghiên cứu về tranh Kim Hoàng và tranh Đông Hồ. Cách thức làm của bà cũng tương tự. Tự bỏ công của đi nghiên cứu điền dã, thậm chí đi tìm tư liệu ở nước ngoài rồi gửi nhà xuất bản in. Khi nhà xuất bản in, bà sẽ có chút tiền nhuận bút. Tuy nhiên, nó không đáng kể với những gì đã bỏ ra. “In ra thì có chút công, so với công mình bỏ ra thì lỗ hoặc giỏi là huề. Nhưng sách tranh VN ít cuốn tử tế nên tôi muốn làm cho thật đẹp, sau đó mọi người sẽ làm dòng sách này có trách nhiệm hơn. Ở nước ngoài những sách thế này người ta làm đẹp lắm”, bà Hòa chia sẻ. Bà cũng cho biết, sách bán chạy.