Đại lộ Danh vọng (Hollywood Walk of Fame) là cách gọi một bên vỉa hè dọc đại lộ Hollywood và phố Vine ở Hollywood, bang California (Mỹ). Sẽ có người thắc mắc tại sao vỉa hè của một tuyến đường mà lại gọi là “đại lộ”. Câu trả lời là vì trên vỉa hè của tuyến phố này gắn hàng ngàn ngôi sao 5 cánh có tên các nhân vật nổi tiếng được Phòng Thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp của họ trong ngành công nghiệp giải trí.

Họ thực sự là “những ngôi sao trên bầu trời Hollywood” và cả thế giới vì sự đóng góp cho nghệ thuật, bao gồm: điện ảnh, phát thanh, truyền hình, thu âm và kịch nghệ. Do số nhân vật được vinh danh khá đông nên có thể không nhớ hết ai là ai, hoạt động trong lĩnh vực nào, do đó bạn chỉ cần nhìn vào các biểu tượng gắn trên ngôi sao sẽ biết người ấy làm trong lĩnh vực nào. Các biểu tượng ấy có hình: máy quay phim (cho những đóng góp trong ngành công nghiệp phim ảnh), ti vi (truyền hình), máy hát đĩa (thu âm), micro (phát thanh), mặt nạ đôi bi kịch/hài kịch (kịch nghệ và sân khấu).

Ngôi sao đầu tiên được tặng thưởng trên đại lộ Danh vọng cách nay đã gần 6 thập niên, vào ngày 9.2.1960, cho Joanne Woodward - nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ (sinh ngày 27.2.1930) đoạt giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất đóng vai 3 nhân vật trong bộ phim Three Faces of Eve. Joanne Woodward được gắn sao lúc 30 tuổi. Từ đó về sau, số nghệ sĩ và cả những người hoạt động trong các lĩnh vực giải trí vừa nêu ngày càng đông, có thể kể ra vài cái tên quen thuộc: The Beatles, Elvis Presley, The Bee Gees, Michael Jackson, Mariah Carey, Elizabeth Taylor, Charles Bronson, Sandra Bullock, Harrison Ford, Nicole Kidman, Meryl Streep, Steven Spielberg, Oliver Stone... Muốn “diện kiến” hết các tên tuổi lớn đại loại như vậy, bạn phải dạo bước chậm rãi, có khi phải mất cả ngày mới xem hết được. Khi tìm gặp những thần tượng mình yêu thích, bạn hãy dừng lại chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, sẽ rất thú vị vì nó tạo cho ta một cảm xúc rất lạ.

Mặc dù được gắn khá cứng trên nền vỉa hè lát đá hoa cương, vẫn có vài ngôi sao bị những kẻ trộm cạy lấy mất. Muốn trộm được một ngôi sao như vậy, phải cần đến sự đục đẽo cật lực hoặc dùng máy theo kiểu “khoan cắt bê tông” mới mong tháo được nó ra khỏi vỉa hè. Để tránh những hành vi theo kiểu “fan cuồng” tương tự, nhà chức trách ở Hollywood đã tiến hành lắp đặt camera an ninh dọc theo đại lộ Danh vọng nhằm canh phòng bắt những tên trộm ngôi sao. Có một câu hỏi đặt ra là, khu Hollywood nói riêng và thành phố

Los Angeles nói chung có rất nhiều đại lộ đẹp, nhưng tại sao người Mỹ lại chọn con đường này để vinh danh những người nổi tiếng? Nếu có dịp đến đây, có thể du khách sẽ tìm được câu trả lời.

