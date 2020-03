Timothy Hutton phủ nhận cưỡng hiếp diễn viên 14 tuổi, dọa kiện trang báo đưa tin

Hôm 2.3, BuzzFeed News gây xôn xao dư luận khi đăng tải bài viết với nội dung Timothy Hutton, cưỡng hiếp Sera Johnston. Theo lời kể của nạn nhân, sao phim Những người bình thường đã cưỡng hiếp cô trong một phòng khách sạn ở Vancouver (Canada) vào năm 1983, nữ diễn viên lúc này mới chỉ 14 tuổi. Cựu người mẫu cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, Timothy Hutton và một số người bạn đã mời nhóm của cô đến phòng khách sạn của nam diễn viên và đem đồ uống ra mời mọi người. Lúc ấy, cô đã rất thần tượng Timothy Hutton vì ông vừa giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Ordinary People (1980) và việc gặp tài tử này ngoài đời như một giấc mơ.

Sera Johnston cho biết Timothy Hutton sau đó đã khiến cô khó chịu và liên tục đặt câu hỏi khiếm nhã trước khi lột đồ sao nữ này và thực hiện hành vi đồi bại. Một người đàn ông khác đã chứng kiến vụ hãm hiếp và sau đó đã ép cô làm thỏa mãn hắn. “Cảm giác ấy rất đau đớn, cực kỳ đau đớn. Thật khủng khiếp, khủng khiếp, hoàn toàn khủng khiếp”, Sera Johnston nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh và thuật lại với trang tin kể trên. Cô gọi trải nghiệm đáng sợ ấy chẳng khác nào địa ngục. Những chi tiết khác liên quan đến vụ cưỡng hiếp được Sera Johnston mô tả tỉ mỉ trong cuộc trò chuyện mới nhất với BuzzFeed News.

Sera Johnston cho biết cô đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi kể từ khi bị nam diễn viên người Mỹ cưỡng hiếp Ảnh: Chụp màn hình BuzzFeed News

Vụ cưỡng hiếp bị chôn vùi trong bóng tối suốt nhiều thập niên, mãi đến năm 2017, khi phong trào #Metoo bùng nổ mạnh mẽ khắp Hollywood, Sera Johnston mới quyết định đưa sự việc ra tòa. Cô thuê một luật sư bảo vệ mình và đề nghị nhận được khoản bồi thường 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, Timothy Hutton chỉ đồng ý đưa ra một cuộc thỏa thuận trị giá 135.000 USD và Sera Johnston không đồng ý vì nam diễn viên này nhất quyết không chịu thừa nhận sai lầm năm xưa.

Sau khi Sera Johnston quyết định kể lại chi tiết sự việc cách đây 37 năm trên mặt báo, hôm 3.3 (giờ Mỹ), Timothy Hutton nhanh chóng đáp lại những lời tố cáo kể trên. Đại diện của ngôi sao sinh năm 1960 cương quyết phủ nhận chuyện cưỡng hiếp đồng thời khẳng định nữ diễn viên - người mẫu từ Canada đã có lịch sử tống tiền ông. “Trong hai năm rưỡi qua, tôi đã trở thành mục tiêu tống tiền của một phụ nữ tên Sera Johnston với tham vọng lấy hàng triệu USD từ tôi. Cô ấy đe dọa rằng nếu tôi không đáp ứng nhu cầu, cô ta sẽ lên báo với một một cáo buộc sai lầm rằng tôi đã tấn công tình dục cô ta vào 37 năm trước ở Canada. Tôi chưa bao giờ làm thế”, Timothy Hutton tuyên bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng bài viết BuzzFeed News đăng hôm 2.3 là hoàn toàn sai sự thật. Nam diễn viên cho biết ông sẽ không ngừng chiến đấu để phơi bày sự thật đằng sau đồng thời cho biết đã nhờ cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc. Ở bên kia “chiến tuyến”, Sera Johnston cũng tiết lộ cô đã nộp đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc năm xưa lên Sở cảnh sát Vancouver vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố với trang Fox News, luật sư đại diện của Timothy Hutton cho biết họ sẽ mạnh tay xử lý BuzzFeed News và Sera Johnston nếu không gỡ bỏ bài viết kể trên. Vị này cũng chia sẻ thân chủ anh sẽ không ngần ngại chuẩn bị những thủ tục hay cách xử lý cần thiết, bao gồm cả việc đệ đơn kiện vì bị tổn hại danh dự. Phía Timothy Hutton nói rằng họ sẽ bắt trang tin cũng như Sera Johnston phải chịu trách nhiệm cho sự hấp tấp và những hành động sai trái của mình trong việc phá hoại danh tiếng và sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Phía Timothy Hutton tuyên bố sẽ kiên quyết theo đuổi sự việc đến cùng Ảnh: Getty

“Không có bất kỳ cuộc gặp mặt nào ở đây và chắc chắn không có chuyện tấn công tình dục”, người đại diện của tài tử 60 tuổi nhấn mạnh đồng thời cáo buộc trang tin nói trên coi thường sự thật và cho phép Sera Johnston kể những câu chuyện bịa đặt. Trả lời Fox News, Matt Mittenthal - người phát ngôn của BuzzFeed News cho biết các báo cáo dựa trên cuộc phỏng vấn với nạn nhân. Cuộc trò chuyện có sự chứng kiến của một phụ nữ đi cùng Sera Johnston cùng năm người khác và BuzzFeed News vẫn giữ nguyên bài báo của họ.

Timothy Hutton sinh năm 1960, ông là nam diễn viên, đạo diễn nổi tiếng tại Mỹ. Ngôi sao này từng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất chiến thắng giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Conrad Jarrett trong phim Ordinary People (Những người bình thường) ra mắt năm 1980. Trong sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ 60 tuổi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Taps (Những cú phản đòn), Iceman, The Falcon and the Snowman, Sự quyến rũ chết người, Leverage (Đòn bẩy), The Haunting of Hill House… Ngoài tượng vàng Oscar danh giá, nam diễn viên kỳ cựu còn nhận được nhiều đề cử, giải thưởng điện ảnh uy tín.