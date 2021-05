Tina Turner, Jay-Z, The Go-Go’s vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll

Những nghệ khác được vinh danh Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll 2021 bao gồm Dave Grohl của ban nhạc Foo Fighters, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Carole King, rocker Todd Rundgren.

Tina Turner (82 tuổi) từng được ghi tên vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll 1991 khi là thành viên của bộ đôi Ike & Tina Turner. Lần này, bà được đưa vào với tư cách nghệ sĩ solo. Rapper kiêm nhà sản xuất Jay-Z (52 tuổi) từng đoạt 21 giải Grammy, giải thưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Rapper Jay-Z ẢNH: G.I

Nghệ sĩ được chọn dựa trên lá phiếu do Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll gửi tới hơn 1.200 nghệ sĩ, nhà sử học và thành viên của ngành công nghiệp âm nhạc. Công chúng cũng tham gia bình chọn bằng phiếu bầu. Các nghệ sĩ được vinh danh sẽ xuất hiện tại một buổi lễ tổ chức vào ngày 30.10 ở Cleveland, Ohio (Mỹ).

Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll thành lập năm 1986 tại Cleveland, Ohio nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, nhóm nhạc, nhà sản xuất âm nhạc và các nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc tới nền công nghiệp âm nhạc nói chung và thể loại nhạc rock and roll nói riêng. Trên thực tế, Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll không chỉ dành riêng cho nhạc rock và đã mở rộng cửa cho các thể loại âm nhạc khác như soul, blues, R&B, folk, country và gần đây là rap.

Rất nhiều ngôi sao âm nhạc được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll như: Bob Dylan, Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson, Madonna, ban nhạc The Beatles, The Rolling Stones, ABBA…