Tina Turner và cuộc đời biến động, bị rối loạn tâm thần trong phim tài liệu ‘Tina’

Ngôi sao nhạc rock Mỹ Tina Turner nhìn nhận "vai diễn" trong phim Tina là lần cuối bà xuất hiện trước công chúng.

Từ những cuộc phỏng vấn thẳng thắn Tina Turner, giờ đã bước sang tuổi 82, hay qua lời kể từ những người biết đến bà và tài liệu lưu trữ, bộ phim dõi theo sự thăng tiến của nữ ca sĩ sau này trở thành một biểu tượng âm nhạc toàn cầu.

“Đó không phải là một cuộc sống tốt đẹp”, Tina Turner nói trong cảnh mở đầu của bộ phim được chia thành năm phần, bắt đầu là phần 1: Ike và Tina.

Trailer phim tài liệu Tina

Tina Turner và chồng cũ Ike Turner (đã chết vì sử dụng ma túy quá liều vào năm 2007) gặt hái nhiều thành công vang dội vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Họ ly hôn năm 1978 sau cuộc hôn nhân đầy sóng gió mà bà thú nhận rằng do bị chồng đánh đập.

Ca sĩ What's Love Got to Do with It bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào những năm 1980. “Điều đầu tiên bà ấy nói khi chúng tôi ngồi xuống đặt vấn đề quay bộ phim là ‘Tôi không muốn làm điều này’, đạo diễn Tina - Dan Lindsay nhớ lại. Chồng thứ hai của Turner là Erwin Bach tiếp cận Dan Lindsay để thực hiện bộ phim tài liệu.

Tina kể lại những năm tháng đầy biến động với người chồng đầu tiên - Ike thông qua lời kể của chính Tina Turner và bản ghi âm các cuộc phỏng vấn trước đây bà từng công bố. “Đối với tôi, tiết lộ lớn nhất của phim là sự thật, khán giả biết bà từng bị rối loạn tâm thần. Điều đó thật bất ngờ với chúng tôi đến nỗi nó đã thay đổi cơ bản cách tiếp cận của chúng tôi đối với toàn bộ phim”, đồng đạo diễn T.J.Martin cho biết.

Tina Turner trong phim tài liệu Tina ẢNH: IMDB

Tina Turner từng 8 lần đoạt giải Grammy, nổi tiếng toàn cầu với các ca khúc như River Deep Mountain High, Private Dancer, The Best, Golden Eyes… Bà sinh ở Tennessee (Mỹ), chuyển đến Thụy Sĩ vào năm 1995 và trở thành công dân Thụy Sĩ vào năm 2013.

Trong bộ phim tài liệu, Turner nói rằng vở nhạc kịch Tina – The Tina Turner Musical và bộ phim Tina đánh dấu sự chia tay của bà với công chúng để chính thức nghỉ hưu.

Phim tài liệu về cuộc đời Tina Turner được HBO phát hành ngày 27.3 tại Mỹ và công chiếu tại Anh trên Sky Documentaries, NOW và Altitude Film vào ngày 28.3.