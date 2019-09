Tình cũ Bằng Kiều hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện

khởi chiếu vào ngày 20.9 tại các rạp trên toàn quốc.

Bộ phim xoay quanh Hạ An do Han Sara đảm nhận vai chính. Vốn là cô nữ sinh xinh đẹp, thông minh và có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại rất tinh nghịch. Hạ An trở thành học sinh cá biệt của trường, luôn cầm đầu những trò “chọc phá” và là nguồn cảm hứng của nhiều học sinh trong trường. Sau một đêm say rượu, Hạ An phát hiện ra mình đã có bầu và những rắc rối của cô cũng bắt đầu từ đó. Vì muốn được qua Mỹ du học, Hạ An quyết tâm giành học bổng. Tuy nhiên, khi nhận được học bổng, Hạ An phải đối mặt với những tình huống “tiến thoái lưỡng nan” với cái bầu của mình. Cũng từ đây, cô nữ sinh phải đối mặt với những áp lực từ nhà trường, gia đình , bạn bè. Phim sẽ