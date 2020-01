Tình cũ của Ariana Grande - Mac Miller phát hành album mới dù đã qua đời

Hôm 8.1 (giờ địa phương), gia đình Mac Miller đã công bố về việc phát hành “đứa con tinh thần” mới cho nam ca sĩ đã ra đi từ tháng 9.2018. Theo tiết lộ từ phía cha mẹ của Mac Miller, album thứ 6 của nam nghệ sĩ quá cố sẽ là một sản phẩm đồng hành cùng album Swimming ra mắt trước khi anh qua đời. “Vào thời điểm trước khi ra đi, Malcolm (tên thật của Mac Miller) đang trong quá trình ghi âm một album đồng hành cùng Swimming, với tiêu đề Circles. Hai album với hai phong cách âm nhạc khác nhau sẽ hòa quyện và tạo thành một “vòng tròn” hoàn chỉnh. Swimming in Circles chính là khái niệm xuyên suốt 2 album này”, người thân của Mac đề cập trong bài viết.

Album mới của Mac Miller được gia đình và cộng sự của anh đặt vào đó nhiều thời gian, tâm huyết Ảnh: Instagram

Album ra mắt nhờ Jon Brion

Phía gia đình của giọng ca Seft Care cũng chia sẻ thêm rằng album được ra mắt nhờ công rất lớn của Jon Brion - nhạc sĩ từng hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Kanye West hay Fiona Apple. Được biết, sau khi Mac Miller đột ngột qua đời, Jon Brion đã bỏ nhiều thời gian và tâm sức để hoàn thiện album Circles dựa trên quá trình trao đổi với Mac Miller khi anh còn sống.

“Đây là một quá trình phức tạp mà không hề có câu trả lời định hình sẵn. Chúng tôi chỉ đơn giản biết rằng việc để cho cả thế giới lắng nghe ca khúc này rất quan trọng đối với Malcolm. Một trong những quyết định khó nhất của quá trình chính là làm sao để mọi người biết đến ca khúc này theo cách tốt nhất - làm sao để có thể giao tiếp với mọi người mà vẫn giữ được những thứ linh thiêng chúng tôi muốn giữ. Cho nên đây sẽ là bài đăng duy nhất trên tất cả các kênh của Malcome”, mẹ của Mac Miller bộc bạch. Bà cũng cho biết các thông tin về album mới cũng như công tác từ thiện sau khi sản phẩm phát hành sẽ được công bố ở một trang khác và gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ nghệ sĩ quá cố.

Mac Miller từng được biết đến với tư cách là bạn trai của Ariana Grande ẢNH: GC Images

Miller (tên thật là Malcolm McCormick) sinh năm 1992, anh được biết đến là một rapper trẻ tài năng của làng nhạc Âu Mỹ. Trước khi qua đời, Mac đã phát hành tổng cộng 5 album phòng thu: Blue Slide Park, Watching Movies with the Sound Off, Go:od Am, The Divine Feminine và Swimming. Nghệ sĩ này từng có hai năm hẹn hò với “tiểu diva” Ariana Grande trước khi chính thức “đường ai nấy đi” vào tháng 5.2018. Tháng 9 cùng năm, Mac Miller được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vì dùng thuốc quá liều. Sau sự ra đi của nghệ sĩ trẻ, Ariana Grande bị cộng đồng mạng chỉ trích, tấn công dữ dội với lý do chính cô là một phần nguyên nhân gây nên cái chết của tình cũ.