Tình cũ của rapper gốc Việt bắt fan trả gần 1.000 USD để gọi video với cô

Theo Daily Mail, Blac Chyna vừa thu hút sự chú ý của dân mạng khi quyết định thu phí đối với những người yêu mến cô trên mạng xã hội. Cụ thể, người mẫu sinh năm 1988 đòi fan trả 950 USD (hơn 22 triệu đồng) cho một lần trò chuyện FaceTime với cô. Nếu ai muốn được bà mẹ hai con theo dõi trên Instagram, họ sẽ phải trả cho cô 250 USD (hơn 5,8 triệu đồng). Đối với những người hâm mộ không có khả năng chi trả hết một lần, họ có thể được hỗ trợ trả góp không lãi suất. Thông tin trên đã được nữ doanh nhân này tiết lộ trên trang web của hãng mỹ phẩm mang tên Lashed Cosmetics do cô ở hữu.

Trong khi đang nhận làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, Blac Chyna cũng đang căng não với cuộc chiến giành quyền nuôi con với tình cũ Rob Kardashian (em trai của Kim Kardashian). Mới đây, Rob tuyên bố đã bị Blac Chyna dùng dây sạc điện thoại siết cổ. Thậm chí, trong các tài liệu tòa án được Us Weekly chia sẻ, người mẫu 32 tuổi đã có lần chĩa súng vào hôn phu cũ và đe dọa sẽ giết anh ta.

Cuộc tấn công của Blac Chyna dữ dội đến mức em trai của Kim “siêu vòng ba” đã phải khóa trái cửa để ẩn náu. Tuy nhiên, cô tiếp tục sử dụng nắm đấm cùng một thanh kim loại để phá cửa. Luật sư của Rob Kardashian đề cập: “Hành vi thất thường của Blac Chyna chịu ảnh hưởng của rượu và ma túy. Chất kích thích đã kích động cô ấy trong vụ tấn công vật lý với Rob và gây thiệt hại đáng kể về tài sản”. Đáp lại các cáo buộc từ tình cũ, Blac Chyna phủ nhận những gì đã gây ra cho anh đồng thời khẳng định sẽ không bồi thường hay nhún nhường trong cuộc chiến pháp lý của cả hai.

Blac Chyna là người mẫu và doanh nhân được nhiều người biết đến tại Mỹ. Cô từng tham gia một số MV ca nhạc của Nicki Minaj và Tyga đồng thời góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình thực tế như: Keeping Up with the Kardashians, Rob & Chyna, Real Blac Chyna… Doanh nhân 32 tuổi từng hẹn hò với rapper Mỹ gốc Việt Tyga và có chung một bé trai (hiện đã 7 tuổi) trước khi chia tay vào năm 2014. Sau khi đường ai nấy đi cô quen với Rob Kardashian và có chung một bé gái 3 tuổi rồi chấm dứt mối quan hệ vào năm 2017. Về phía Tyga, sau khi chia tay người mẫu 8X, anh lại yêu Kylie Jenner (em gái của Rob Kardashian). Cũng vì mối quan hệ oái oăm này, Blac Chyna và Kylie Jenner được cho là từng có mối “thâm thù” với nhau.