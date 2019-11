Tình yêu bất tận... ấm áp và khó quên

Lần đầu quy tụ 10 ca sĩ và không ai hát đơn

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: “Điều khó nhất của The Master of Symphony mà ê kíp Công ty Viet Vision chúng tôi đã làm được là sự kết hợp các giọng ca nổi tiếng cùng hội ngộ một cách đặc biệt trên sân khấu. Đó không chỉ là sự kết hợp mang tính âm nhạc mà còn mang tính “lịch sử” bởi chúng tôi đã suy nghĩ, dành nhiều thời gian, bằng tâm huyết của mình để thuyết phục và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Đó chính là món quà quý giá đem đến thành công và sự chờ đợi của khán giả dành cho The Master of Symphony”.



Nếu như 4 mùa trước, chương trình quy tụ từ 4 đến 6 ca sĩ thì lần này, để kỷ niệm 5 năm, The Master of Symphony trở lại với 10 ca sĩ nổi tiếng được yêu thích nhiều năm qua cả trong nước và hải ngoại như: Khánh Hà , Tuấn Ngọc, Thu Phương, Lam Trường, Thanh Hà, Quang Dũng, Hà Trần, Tấn Minh, Phương Linh và Hà Anh Tuấn. Điều đặc biệt nhất không chỉ trong mùa thứ 5 mà cho cả hành trình 5 năm mà đạo diễn Cao Trung Hiếu (tổng đạo diễn của cả 5 mùa) làm được là thuyết phục tất cả ca sĩ không ai hát đơn.

Ngay trong tiết mục mở màn, khán giả đã vỗ tay không ngớt khi đạo diễn khéo léo kết hợp cả 10 ca sĩ đình đám qua liên khúc Và tôi cũng yêu em - Một tình yêu do nhạc sĩ Đức Huy sáng tác. Dẫu mỗi người mang một cá tính âm nhạc khác nhau nhưng khi kết hợp, sự hòa chung giai điệu ngọt ngào về tình yêu đã mang đến nhiều cảm xúc nơi người xem.

Tuấn Ngọc song ca cùng em gái Khánh Hà Ảnh: Đại Ngô

Lần đầu tiên tham gia chương trình, ca sĩ Phương Linh không chỉ tái hợp cùng “người tình sân khấu” Hà Anh Tuấn (sau thời gian khá dài không hát chung) mà còn song ca cùng “đàn anh” Quang Dũng qua ca khúc Phôi pha (Trịnh Công Sơn). Đây là lần đầu Phương Linh hát cùng Quang Dũng nên cô thú nhận có chút áp lực và đã dành nhiều công sức tập luyện để có một tiết mục ấn tượng. Ca sĩ Thanh Hà năm thứ 2 liên tiếp đến với chương trình. Màn kết hợp của Thanh Hà và Khánh Hà qua ca khúc Sa mạc tình yêu đã làm người xem thổn thức nhớ về những dư âm ngọt ngào lẫn nước mắt của những ngày chớm yêu và đã yêu. Đây là lần đầu 2 ca sĩ cùng tên Hà thể hiện tiết mục này trên sân khấu âm nhạc tại VN. Ca sĩ Khánh Hà tiếp tục song ca cùng anh trai Tuấn Ngọc qua liên khúc các Bài không tên số 7, số 4, số 5 và Bài không tên cuối cùng (của nhạc sĩ Vũ Thành An) cùng liên khúc: Bây giờ tháng mấy - Niềm đau chôn dấu - Biển cạn...

Ngoài ra, phần giao lưu dí dỏm của ca sĩ Tuấn Ngọc đã nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt cùng nụ cười sảng khoái nơi khán giả. Không chỉ song ca cùng em gái Khánh Hà, Tuấn Ngọc còn hát với ca sĩ Hà Trần 2 ca khúc: Tạ ơn em - Nghìn trùng xa cách.

“Những thanh âm không bao giờ chịu già”

Trong số các ca sĩ lần đầu tham gia chương trình còn có Tấn Minh đến từ Hà Nội. Anh song ca cùng Hà Trần 2 ca khúc Về hát giữa mùa xuân (Quốc Bảo) và Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo). Sự xuất hiện của Tấn Minh - Hà Trần tạo điểm nhấn mới mẻ cho khán giả Sài Gòn.

Và không thể không dành những cảm xúc đặc biệt cho Thu Phương - Lam Trường khi họ cất lên Thôi anh hãy về. Bao ký ức thanh xuân của mọi người ùa về gợi nhớ thời Làn sóng xanh hơn 20 năm trước. Sự xúc động, tình cảm của khán giả được thể hiện qua từng tràng vỗ tay vang lên. Thu Phương tiếp tục song ca cùng Hà Anh Tuấn ca khúc Chưa bao giờ và Hai chúng ta. Hà Anh Tuấn khi đứng dưới góc độ một khán giả đã tâm sự: “Đến giờ Tuấn vẫn mê mẩn nhạc Việt như thời học sinh nghèo đi xe đạp, hát theo như thể chưa bao giờ được làm ca sĩ. Tuấn Ngọc và Khánh Hà cất lời nhạc Vũ Thành An là ngất người. Vì đấy là âm nhạc của riêng họ, của những tượng đài hát. Thu Phương và Lam Trường hát Thôi anh hãy về là của thanh xuân, của những thanh âm không bao giờ chịu già. Thanh Hà và Quang Dũng say đắm với Hãy cứ là tình nhân như kiểu... đừng nên lấy nhau... để yêu đương lả lơi với đời cho vui. Khi Hà Trần và Tấn Minh ngời sáng trong Về hát giữa mùa xuân mới sực nhớ âm nhạc VN đẹp và đầy nắng đến vậy”.

Màn kết hợp 10 ca sĩ qua ca khúc chào kết Em và tôi làm khán giả lưu luyến không rời. Khác với các chương trình ca nhạc trong nước, màn chào kết thường rất khó quy tụ đủ những ca sĩ nổi tiếng tham gia show diễn, thì với The Master of Symphony, đạo diễn Cao Trung Hiếu đã làm được điều này.

Ra đời lần đầu năm 2014, chương trình nghệ thuật The Master of Symphony diễn ra hằng năm do Masteri tạo dựng và phát triển để dành tặng những tấm vé như lời tri ân đối với những cư dân của mình. Ngoài ra còn dành một số lượng vé cho công chúng bên ngoài. Trong chặng đường 5 năm qua, ngoài 10 ca sĩ nổi tiếng trong mùa 5, các ca sĩ tham gia 4 mùa trước còn có: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Lệ Quyên... cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nhạc sĩ Hoài Sa... Ngoài những tiết mục biểu diễn nghệ thuật ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng, những tiết mục kết hợp tam ca, tứ ca, tốp ca... của nhiều ngôi sao VN mang dấu ấn đặc biệt khi nhắc đến chương trình.