'To All the Boys: Always and Forever': Tình yêu không được quyết định bằng khoảng cách

Năm 2018, phần 1 của To All the Boys I’ve Loved Before (tựa Việt: Những chàng trai năm ấy) chuyển thể từ cuốn đầu tiên trong loạt tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jenny Han trở thành hiện tượng, nhận nhiều sự yêu mến của khán giả.

Chuyện phim xoay quanh Lara Jean (Lana Condor) – cô gái 16 tuổi viết thư bày tỏ tình cảm với những chàng trai mình thầm mến thương nhưng không dám gửi chúng đi. Một ngày, những bức thư không biết bằng cách nào đến tay từng chủ nhân khiến cuộc sống của Lara đảo lộn. Để tránh gặp rắc rối, Lara quyết định hợp tác với hot boy Peter (Noah Centineo), ký vào bản hợp đồng hẹn hò. Quãng thời gian vờ yêu nhau không ngờ khiến hai người nảy sinh tình cảm và trở thành một đôi thực sự.

To All The Boys: Always and Forever tiếp tục phát huy tinh thần của hai phần phim trước, khắc họa mối tình "gà bông" lãng mạn của cặp đôi chính Ảnh: NBC News

Năm 2021, phần 3 của bộ phim – To All the Boys: Always and Forever tiếp nối thành công từ 2 phần trước, khi Lara và Peter chuẩn bị tốt nghiệp trung học và bước vào đại học. Vì không thể thi đỗ cùng trường với nhau, cặp đôi buộc phải yêu xa. Từ đây, mối quan hệ của họ phát sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí đứng trước bờ vực chia tay mãi mãi.

Cũng như các phần phim trước, To All the Boys: Always and Forever mở đầu bằng một ngày bình thường của nhân vật chính Lara, cùng giọng dẫn truyện tự thuật về bản thân và cuộc sống. Những hình ảnh Lara cùng gia đình và bạn bè đi du lịch tại quê nhà Hàn Quốc không chỉ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn cuộc sống của nữ chính, mà còn khéo léo phô bày vẻ đẹp của đất nước xứ sở kim chi trên màn ảnh.

Phần đầu phim, nhờ sử dụng tông màu tươi sáng cùng nhịp điệu nhanh, To All the Boys: Always and Forever tạo cảm giác dễ chịu khi khắc họa cuộc sống học đường nhiều màu sắc của nữ nhân vật chính. Tuy nhiên, cũng chính vì chuyến đi chơi này mà sau đó, Lara không được nhận vào đại học Stanford – nơi bạn trai theo học và khiến hai người phải đối diện với những khó khăn, thử thách của việc yêu xa.

Càng về sau, nhịp phim càng chậm lại để mô tả những mâu thuẫn, rắc rối của cặp đôi. Xen vào câu chuyện của tuyến nhân vật chính là mối quan hệ giữa Peter với cha, giữa bố của Lara với người vợ mới… To All the Boys: Always and Forever không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành trong mối quan hệ giữa Lara và Peter mà còn mang đến những thông điệp ý nghĩa về gia đình. Phim đề cao giá trị của tình cảm chân thành, thứ thuốc thần kỳ giúp con người xóa nhòa khoảng cách, chữa lành vết thương tâm hồn và tìm ra ý nghĩa sống tốt đẹp.

To All the Boys: Always and Forever còn là câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình Ảnh: NBC News

Trong phần 3, To All the Boys: Always and Forever tiếp tục cài cắm những yếu tố xung đột văn hóa Hàn - Mỹ một cách khéo léo, nhẹ nhàng. Các ca khúc nổi tiếng hay những địa điểm có ý nghĩa văn hóa được nhắc đến, tạo cảm giác gần gũi với khán giả.

Diễn xuất tiếp tục là điểm cộng của phim. Khác với phần 1 - To All the Boys I’ve Loved Before, khi các diễn viên hóa thân thành những cô cậu mới bước vào ngôi trường trung học trong sự ngây ngô, bỡ ngỡ, sang phần 3, diễn xuất của dàn diễn viên trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Dù vẫn giữ được nét trẻ trung, sôi nổi, phần 3 đánh dấu sự thay đổi về nhận thức cũng như đặt ra thử thách khó khăn nhất cho cặp nhân vật chính.

Sự kết hợp ăn ý giữa Lana Condor và Noah Centineo mang đến cho phim bầu không khí lãng mạn, nhẹ nhàng. Đặc biệt, diễn xuất của nữ diễn viên chính Lana Condor khiến trang Variety đưa ra nhận định "cô mang đến một hình ảnh mới mẻ, chân thực về nhân vật gốc Á trên màn ảnh Hollywood".

Nhìn chung, To All the Boys: Always and Forever là cái kết vừa vặn cho loạt phim tình cảm nổi tiếng. Dù phần nội dung không quá mới mẻ, tác phẩm vẫn truyền tải được tinh thần của tiểu thuyết gốc, thích hợp với đối tượng khán giả trẻ hiện đại, năng động.