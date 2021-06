Tổ chức ngày Quốc tế yoga lần thứ 7 trực tuyến

Chủ đề của IDY năm nay là Yoga for wellness (Yoga vì sức khỏe ) được quảng bá với khẩu hiệu “Be with yoga, be at home” (Cùng tập yoga, cùng ở nhà), khuyến khích mọi người tham gia các sự kiện IDY trực tuyến tại nhà.