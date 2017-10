Street Bolero là dự án gồm 6 MV trong đó các bài bolero được Tố My làm mới lại theo hơi hướng cổ điển phương Tây. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, gần đây là phát ngôn của nữ ca sĩ Thanh Lam về việc ca sĩ khai thác bolero dẫn đến bào mòn, biến tướng nhưng Tố My vẫn kiên trì với dự án của mình.

Mới đây, "ngọc nữ bolero" đã cho ra mắt MV Người tình không đến. Ca khúc vốn rất quen thuộc với khán giả mộ điệu, đặc biệt là những người yêu mến bolero, qua tiếng hát của Như Quỳnh, Mai Thiên Vân... nhưng được Tố My làm mới lại với tiết tấu nhẹ nhàng từ sự kết hợp giữa guitar và saxophone.

Từ chối bình luận về phát ngôn của "đàn chị" vì cho rằng như vậy là thiếu lễ phép khi cô vốn là hậu bối trong nghề nhưng Tố My cũng bày tỏ ý kiến của riêng mình: "Tuy My là một ca sĩ trẻ nhưng My đã yêu bolero từ nhỏ. Cũng như cái tên "ngọc nữ bolero", dòng nhạc này chẳng khác nào là hơi thở, là cuộc sống và định hình nên Tố My hôm nay. Vậy nên khi quyết định làm mới bolero trong dự án Street Bolero lần này, My muốn những khán giả lớn tuổi sẽ có cái nhìn thoáng hơn về những người trẻ yêu bolero, còn những khán giả trẻ chưa yêu bolero sẽ nhìn bolero theo một cách khác".

Tố My cho rằng không phải cứ bolero là sến mà đó hoàn toàn có thể là dòng nhạc "sang" theo cách làm nhạc và cách cảm nhận riêng của mỗi người. "Và My tin việc làm mới bolero không phải là biến tướng mà là mang bolero đến với đông đảo khán giả hơn, chỉ là không đi theo cách truyền thống mà thôi", Tố My chia sẻ.