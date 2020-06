Tòa án Mỹ lật lại vụ kiện phim 'Người đẹp và thủy quái' ăn cắp bản quyền

Thông tin trên được đăng tải bởi trang Courthouse News Survice và Hollywood Reporter trong ngày 22.6. Theo đó, tác phẩm đoạt giải Oscar Phim hay nhất năm 2017 là Người đẹp và thủy quái (The shape of water) của đạo diễn Guillermo del Toro (tham gia cả vai trò viết kịch bản phim) từng bị tố ăn cắp ý tưởng từ vở kịch sáng tác năm 1969 mang tên Let me hear you whisper của nhà soạn kịch Paul Zindel và đã được đem ra xét xử vào năm 2018.

Thế nhưng lúc đó, thẩm phán Percy Anderson - người đảm nhận vụ kiện, đã tuyên cả hai tác phẩm đều được sáng tạo độc lập với nhau nên vụ tranh chấp nhanh chóng ngã ngũ. Đến hiện tại, ban hội thẩm của Tòa án phúc thẩm Mỹ gồm 3 thẩm phán Kim McLane Wardlaw, Kenneth Lee và Matthew Kennelly đã lật lại hồ sơ, đồng thời cho rằng đoàn làm phim thật sự không trong sạch.

Cả ba thẩm phán này đều cho biết năm xưa thẩm phán Percy Anderson đã quá vội vã trong việc truy xét tường tận cả hai tác phẩm nên dẫn đến những kết luận thiếu sót. Courthouse News Survice nhấn mạnh, phía các thẩm phán Tòa án phúc thẩm Mỹ kết luận bộ phim Người đẹp và thủy quái rõ ràng là "ăn cắp ý tưởng" từ vở kịch do những tương đồng quá lớn về mặt nội dung truyện kể.

Tác phẩm Người đẹp và thủy quái thắng 4 giải Oscar 2018 (tổng cộng 13 đề cử), bao gồm Phim hay nhất năm Ảnh: Reuters

Cách đây hai năm, David Zindel - con trai của nhà soạn kịch quá cố Paul Zindel, tố đoàn làm phim Người đẹp và thủy quái lượm lặt nhiều chi tiết trong vở kịch của cha ông là Let me hear you whisper để viết kịch bản phim. Bằng chứng là trong vở kịch ra đời cách nay 51 năm, nhà soạn kịch từng đoạt giải Pulitzer kể câu chuyện cô lao công Eliza phải lòng và cố gắng giải thoát cho một chú cá heo bị bắt làm vật thí nghiệm. Ở bản phim Người đẹp và thủy quái, cha đẻ phim Mê cung Thần Nông kể câu chuyện cô gái câm Elisa (Sally Hawkins) đem lòng yêu một sinh vật nửa người nửa cá (tạo hình bởi Doug Jones) và bất chấp mọi thứ để thả sinh vật này về đại dương. Điều khác biệt giữa hai cốt truyện đó là ở bản kịch, cô gái giải cứu cho chú cá heo bất thành, còn ở bản phim năm 2017 thì ngược lại.