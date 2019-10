'Tôi chọn dịch thơ theo cách của mình'

* Vì sao anh hầu như chỉ dịch các tác gia kinh điển?

* Là nhà khoa học tự nhiên, anh có chú trọng đến ngôn từ trong dịch thuật không?

"Tất cả của ta" - Vàng lảnh lót;

"Tất cả của ta" - Kiếm hầm hè.

"Tất cả ta sẽ mua" - Vàng thốt;

"Tất cả ta sẽ chiếm" - Kiếm thề.

- Tôi không câu nệ. Có những bản dịch sai lạc, cần dịch lại. Đôi khi sai sót do khâu in ấn, như trường hợp bài Bông hồng (Puskin) do Hoàng Trung Thông dịch chẳng hạn. Bài đó in trong cuốn Thơ trữ tình Puskin (1966), sau được in lại trong Alexandr Puskin - Tuyển tập tác phẩm - Thơ và trường ca (1999). Khi đọc bản dịch, tới câu "Bạn nhận cùng hoa hộ" tôi đã không hiểu được ý. Do vậy tôi phải tìm nguyên tác để đọc và dịch lại. Và chỉ khi dịch xong tôi mới phát hiện ra là bản dịch của Hoàng Trung Thông đã bị in sai một chữ, lẽ ra là "nhắn" lại in thành "nhận", vì vậy mà lạc nghĩa. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có một bản dịch Bông hồng theo thể lục bát: