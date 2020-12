Tom Hanks và câu chuyện hàn gắn vết thương cho nước Mỹ

Tom Hanks vào vai một người đàn ông tốt bụng trong News of The World ra rạp ở Mỹ vào ngày 25.12. “Không có lý do gì để trở thành một người phương Tây chỉ vì bạn được mặc quần áo thoải mái và đội mũ. Phải nói về một cái gì đó lớn hơn thế”, Tom Hanks nói với Reuters.

News of The World dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Paulette Jilies. Lấy bối cảnh sau cuộc Nội chiến Mỹ, phim dõi theo chân Đại úy Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) khi anh gặp một cô gái bị chấn thương tâm lý (Helena Zengel) bị bộ lạc Kiowa - thổ dân Mỹ bắt nhiều năm trước từ lúc mới sinh và quyết định giao cô trở lại cho gia đình, bất chấp ước nguyện của cô muốn ở lại cùng bộ lạc Kiowa.

Tom Hanks và Helena Zengel trong News of The World ẢNH: IMDB

Đối với Tom Hanks và đạo diễn Paul Greengrass, News of The World nói về sức mạnh của sự chữa lành những vết thương của nước Mỹ sau những sự kiện tồi tệ. Đạo diễn Paul Greengrass nói: “Tôi cảm thấy News of The World như một câu chuyện đương đại - thế giới bị chia cắt một cách cay đắng - thông qua thời hậu Nội chiến của nước Mỹ với khát vọng chữa lành những vết thương lòng, sự cách biệt, tuyệt vọng nhưng dường như mọi người không biết con đường để chữa lành sẽ như thế nào”.

News of The World được quay hơn một năm trước với nội dung diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đối mặt với đại dịch tả và viêm màng não vào cuối thế kỷ 19.

Trong khi đó ngôi sao Tom Hanks - từng đoạt 2 giải Oscar - cho biết việc phát hành phim vào tuần này trong thời kỳ đại dịch Covid-19 kéo dài và hậu quả của cuộc bầu cử gây chia rẽ ở Mỹ vào tháng 11 phản ánh sức mạnh nội tại của việc thực hiện bộ phim này. “Chúng tôi đã làm một bộ phim diễn ra vào năm 1870 nhưng đầy thông điệp cần truyền tải ở năm 2020”, Tom Hanks nhìn nhận.

News of The World với dàn diễn viên Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Covino, Fred Hechinger… được các nhà phê bình phim đánh giá cao. Tuy nhiên thách thức lớn là phim ra rạp cùng thời điểm với Wonder Woman 1984, Promising Young Woman…