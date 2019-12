Tổng thống Donald Trump vinh dự vì được tham gia ‘Ở nhà một mình 2’

Noel năm 1992, phần hai của Ở nhà một mình (tựa gốc: Home Alone 2: Lost in New York) được trình làng và nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp thế giới trước khi trở thành một trong những tác phẩm được hàng triệu người xem đi xem lại mỗi độ Giáng sinh gõ cửa. Trong phim, ông Donald Trump sắm một vai khách mời và sự xuất hiện ngắn ngủi của ông đã khiến nhiều khán giả không khỏi phấn khích. Hôm 24.12, khi có dịp trò chuyện cùng các binh sĩ, vị lãnh đạo này tiếp tục nhận được câu hỏi về việc tham gia vào siêu phẩm nổi đình nổi đám cách đây gần 30 năm.

Trả lời câu hỏi, ông Trump cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự khi được xuất hiện trong một tác phẩm nổi tiếng. “Vâng, tôi đã xuất hiện trong Home Alone 2. Rất nhiều người đã nhắc về chuyện này mỗi năm, nhất là vào dịp Giáng sinh. Khán giả, nhất là là bọn trẻ, thường nói rằng cũng vừa thấy tôi trên một bộ phim… Đó là một bộ phim hay, nhẹ nhàng, hồi đó tôi trẻ hơn bây giờ. Thật vinh hạnh khi được tham gia vào tác phẩm này”, ông Trump bày tỏ.

Cảnh phim ngắn có sự xuất hiện của ông Trump cách đây 28 năm ẢNH: FOX

Ở nhà một mình 2 xoay quanh kỳ nghỉ đáng nhớ của cậu bé Kevin (Macaulay Culkin thủ vai) tại khách sạn Plaza (New York, Mỹ) sau khi em bị lạc bố mẹ trong kỳ nghỉ lễ. Trong một phân cảnh được quay tại khách sạn của ông Trump, Kevin đang loay hoay tìm lối đi, em gặp một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đeo cà vạt đỏ và hỏi hướng ra sảnh chính. Người này chính là Tổng thống Mỹ đương nhiệm, sau khi được nhân vật chính hỏi, ông đã chỉ đường cho cậu bé. Dẫu chỉ xuất hiện thoáng qua, nhân vật không tên của ông Trump vẫn được nhiều khán giả nhận ra mỗi lần coi lại bộ phim.

Hồi năm 2017, tài tử Matt Damon từng tiết lộ với tạp chí The Hollywood Reporter rằng ông Trump chỉ đồng ý cho ê-kíp quay phim tại khách sạn của mình nếu ông nhận được một vai trong phim. Đây không phải là tác phẩm đầu tiên người đứng đầu Nhà Trắng xuất hiện với vai trò là diễn viên khách mời, ngoài Ở nhà một mình 2, nhà lãnh đạo 73 tuổi còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhau như: The Fresh Prince of Bel Air, The Little Rascals, The Nanny, The Associate, Eddie, The Drew Carey Show, Sex and the City, Two Weeks Notice…

Tỉ phú Trump trong phim The Little Rascals trình làng năm 1994 ẢNH: UNIVERSAL

Ông Trump cũng là nhân vật quen thuộc trên sóng truyền hình với vai trò là giám đốc sản xuất, người dẫn dắt show thực tế The Apprentice. Năm 2007, ông Donald Trump nhận được sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vì những đóng góp trong lĩnh vực truyền hình, chủ yếu nhờ vào chương trình ăn khách này.