Tổng thống Trump bị nhóm nhạc rock huyền thoại Mỹ 'đá xéo'

Trong bài phát biểu tại đây, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi các công nhân chế tạo khẩu trang và hứa sẽ cố gắng giảm thiểu sự ảnh hưởng của dịch bệnh lên đời sống người dân. Dù vậy, ông cũng nhận nhiều chỉ trích khi không sử dụng khẩu trang trong quá trình viếng thăm. Sau đó, một đoạn video ca khúc Live and let die của ban nhạc rock nổi tiếng Gun N' Roses được phát hết công suất qua hệ thống loa của nhà máy trong lúc Tổng thống Trump đang có cuộc trò chuyện với quan chức khác đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiếc áo đặc biệt này có in dòng chữ Live N' Let Die with Covid -45 (Hãy sống và cùng chết với dịch Covid-45) màu vàng và đỏ nổi bật trên nền đen. Covid-19 là tên chính thức của đại dịch viêm đường hô hấp cấp đã giết chết gần 300 ngàn người và lây nhiễm cho hơn 4,3 triệu người trên toàn thế giới tính đến ngày 14.5. Tại Mỹ, hiện đã có hơn 84 ngàn trường hợp tử vong và gần 1,4 triệu ca dương tính được xác nhận. Thay vì sử dụng Covid-19, Gun N' Roses đã thay thế bằng Covid-45 vì Donald Trump chính là vị Tổng thống thứ 45 của nước này.