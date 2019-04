Trà My Idol sinh con thứ hai cho chồng đại gia

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Trà My Idol vừa thông báo tin vui đã sinh con thứ hai cho chồng đại gia. Cô viết: "Sài Gòn chào đón mình bằng cơn mưa mát mẻ" kèm theo đó là ảnh của con trai vừa lọt lòng. Ông xã của Trà My luôn túc trực cạnh vợ, có thể thấy hai vợ chồng nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi đón thêm thành viên mới. Theo lời nữ ca sĩ thì em bé thứ hai mang tên là Hayden. Dù mới sinh nhưng trông Trà My vẫn rạng rỡ và xinh đẹp.

Rất đông bạn bè như Hoàng Thùy Linh, Lệ Quyên, Tú Vi... và người hâm mộ cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến giọng ca Đừng ai nhắc về anh ấy. Dù đã trải qua lần vượt cạn thành công nhưng Trà My Idol vẫn chưa hết sợ và cô cho biết đây là lần sinh cuối cùng. Ở phần bình luận, cô trả lời bạn bè: "Sẽ không sinh thêm nữa vì quá sợ".

Ảnh: FBNV Trà My Idol từng khoe hình ảnh đang mang bầu nhưng đầy sexy khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú