Trại hè ngoại khóa siêu đặc biệt ở Hollywood

Chẳng bao giờ là quá muộn để mỗi người bắt đầu bỏ công sức tạo dựng thương hiệu thời trang riêng của mình, miễn là có đam mê. Đó là tiêu chí xuyên suốt của trại hè ngoại khóa về thời trang cao cấp mà Hollywood dành cho trẻ em năm nay. Trong suốt 1 tuần, học sinh từ 6-18 tuổi tới đây để được hướng dẫn học cách xây dựng và tạo thương hiệu cho dòng thời trang riêng từ A đến Z. Tức là chúng sẽ thiết kế, may trang phục, thực hiện logo, hình thành dữ liệu hồ sơ khách hàng và tiếp thị sản phẩm của chúng. Dĩ nhiên, chủ yếu trước tiên cho cha mẹ, người thân của mình trước. Chương trình sẽ kết thúc với một show diễn catwalk hấp dẫn như thực được đầu tư với các tiêu chuẩn cao. Trong đó, các nhà thiết kế nhí sẽ trình làng các mẫu trang phục chúng sáng tạo, với sự tham gia của đám đông cuồng nhiệt là các bậc phụ huynh từ ông bà, cha mẹ và anh chị em đến tham dự. Tất nhiên, tại khu thượng lưu Beverly Hill này, đa số các bậc phụ huynh của chúng là ai nếu không phải là những nhân vật nổi tiếng như vợ chồng Kanye và Kim Kardashian, Shepard Fairey hay Van Der Beek...

Con cái các sao được học cách thiết kế thời trang, cắt may và làm phụ kiện cho các show diễn Ảnh: NYT

Trong tuần đặc biệt ấy, cô bé Karina 15 tuổi đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thực hiện gần hoàn tất chiếc áo khoác len màu nâu lấy cảm hứng từ nhà Coco Chanel cổ điển pha trộn xu hướng Milan hiện đại. Kể ra Karina cũng không phải là một “tay mơ”, bởi hồi đầu năm cô gái choai choai có cá tính khá lạnh lùng này đã thực hiện được cả một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ... rau củ. Parker, nhỏ tuổi hơn, mới lên 9, định “tung ra” nhãn hàng Dark Soul (Tâm hồn tăm tối) lại chuộng màu trầm ảnh hưởng từ các bộ phim ma mị. Cậu bé đã dành cả tuần để thiết kế bộ trang phục tuyền đen - áo crop top và quần jeans rách, phục vụ nhóm khách hàng thuộc loại “sợ ma mà thích”. Mục đích của Parker rất rõ, khách hàng của cậu sẽ mặc chúng trong dịp Halloween, và cậu tin chắc chắn họ sẽ cảm thấy như đang tham gia vào một bộ phim kinh dị.

Bên cạnh khóa học thiết kế thời trang, một số học viên nhí khác lại tham gia các khóa học trang điểm, xây dựng thương hiệu và nghề D.J mang tên Unincorporated Life giá 850 USD/tuần. Trong đó, khóa học mini Young Young Hustlers sẽ dạy học viên cách tạo ra các sản phẩm để bán đi kèm show diễn catwalk cũng như cách định giá sản phẩm mình làm ra. Khóa trang điểm sẽ dạy về ứng dụng và thử nghiệm trên các palette màu, còn học D.J sẽ được hướng dẫn kỹ năng trình diễn trước và sau show diễn thời trang. Hầu như các phần mục ngoại khóa đều có kèm thêm phần luyện tinh thần - hít thở sâu kết hợp vận động chân tay - tức tập giữ bình tĩnh để ngoại hình chỉn chu khi tham gia sự kiện thời trang với tư cách nhà thiết kế, stylist, trang điểm và cả làm D.J.

Kết quả của những khóa học này không hề tồi. D.J nhí Rose 6 tuổi cho mọi người thưởng thức nhạc phẩm Spice Wannabe của Spice Girls. DJ Clawz, “nghệ danh” của cậu bé Joshua mới lên 7 nhưng biểu diễn đầy sáng tạo dòng nhạc điện tử dành cho những lễ hội như Tomorrowland trước ánh mắt tự hào của bố, nam diễn viên James Van Der Beek. Trong khi đó, cô chị của Joshua, Olivia 8 tuổi, cũng xuất hiện trong chương trình biểu diễn với chiếc áo choàng màu xám tự tay cô bé thiết kế, lấy cảm hứng từ bộ phim Người đẹp và quái vật.

The Unincorporated Life nay đang trở thành một phong cách giáo dục kinh doanh sang trọng dành cho trẻ em Ảnh: NYT

The Unincorporated Life nay đang trở thành một phong cách giáo dục kinh doanh sang trọng dành cho trẻ em, với mục tiêu là cung cấp cho giới trẻ một lối thoát sáng tạo để trưởng thành. Cha đẻ chương trình, ông Salazar và chị gái đã bỏ tiền thuê hẳn một đội ngũ chuyên gia trợ giảng để giúp đỡ các học viên từng cung đường sáng tạo. Chẳng hạn, với trẻ học thiết kế trang phục, nhân viên sẽ dạy chúng chọn vải, cách may và cắt mẫu. Còn Richard Sun, giám đốc sáng tạo của The Unincorporated Life lại “tâm lý” hơn. Theo ông, nếu không bao giờ làm việc với trẻ, bạn sẽ không thể nào biết được chúng nghĩ những gì. Cứ thử cùng ngồi xuống bắt tay với chúng ai cũng phải ngạc nhiên về thứ giới hạn vô biên của chúng.

Cậu Truett lên 10 tuổi đã thiết kế được bộ khăn lau cá nhân mang hẳn một nhãn hiệu nghe khá kêu, Killer Killer Clean, tung ra bán lẻ giá 30 USD/hộp nhỏ và 40 USD/thùng lớn. Russo, em gái 7 tuổi của cậu ta, cũng trình làng được chiếc váy mượt mà điệu đà sọc hồng sau một tuần học việc. Trải nghiệm trước hương vị làm việc và hưởng thành quả tại Hollywood là mục tiêu nội tại mà tuần lễ trại ngoại khóa này nhắm đến cho trẻ.

Priscilla 6 tuổi điệu đà trong chiếc váy dài màu đỏ lấy cảm hứng từ bộ sưu tập thời trang cao cấp của Valentino Ảnh: NYT

Ngày kết thúc khóa học ngắn ở trại hè ngoại khóa siêu đặc biệt này như một lễ hội. Buổi chiều điểm, các nhà thiết kế, D.J, học viên trang điểm và doanh nhân nhí cùng sát cánh sải bước trên đường catwalk với đủ tư thế biểu cảm như người lớn. Một số vừa trình diễn vừa gửi các nụ hôn gió với hai ngón tay dấu hiệu chữ V chiến thắng về phía khán giả là thân thuộc. Gây ấn tượng nhất là cô bé Priscilla 6 tuổi điệu đà trong chiếc váy dài màu đỏ uốn lượn, chân đi giày thể thao, một combo sản phẩm lấy cảm hứng từ bộ sưu tập thời trang cao cấp của Valentino. Đám đông sửng sờ đã chớ, bố mẹ của bé cũng há hốc mồm. Tất nhiên, nếu có paparazzi chính hiệu ở đây, họ sẽ ghi nhận được những giọt nước mắt xúc cảm trên má các vị khách đặc biệt của show diễn thời trang cũng siêu đặc biệt này.