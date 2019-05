Trấn Thành bị 'tiêu diệt' hội đồng trong cuộc chiến với dàn sao Việt

Nối tiếp hành trình vượt qua thử thách giành tiền đi nghỉ mát của Lâm Vỹ Dạ cùng dàn sao dẫn dắt chương trình với vô vàn tình huống hài hước, kịch tích. Sau thử thách trả lời câu hỏi ở hồ bơi và trải qua vòng thi bingo tại nhà hàng, các đội đều tích lũy số tiền thưởng nhất định để bước vào vòng xé bảng tên kinh điển. Cuộc đua này chứng kiến nhiều màn đối kháng kịch tính giữa 7 nghệ sĩ cầm trịch chương trình cùng bà xã Cao Minh Đạt.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Các nghệ sĩ khác liên tục đặt ông xã Hari Won vào "tầm ngắm"

Trong phần thi cá nhân này, nhiều “liên minh” non trẻ đã được thành lập với hi vọng sẽ cùng nhau "tiêu diệt" được Trấn Thành - đối thủ sừng sỏ nhất trong cuộc đua. Là hai diễn viên hài khá thân thiết trên sân khấu, Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ quyết hợp tác với nhau trong vòng cạnh tranh cuối cùng đồng thời thống nhất nếu may mắn là hai người còn lại của cuộc thi, họ sẽ… oẳn tù tì quyết định ai sẽ là kẻ xé bảng tên của người còn lại để giành chiếu thắng. Với hi vọng tràn trề sẽ sở hữu tiền thưởng cuối cùng, thế nhưng may mắn dường như không mỉm cười với bộ đôi diễn viên hài bởi cả hai bị bao vây bởi 6 thành viên còn lại.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Dẫu "đồng tâm hiệp lực" Trấn Thành - Lâm Vỹ Dạ vẫn bị loại ngay từ những phút đầu của vòng thi

Trong khi Trấn Thành giằng co với các người chơi khác để thoát khỏi mối đe dọa bị tiêu diệt, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ bị loại khỏi cuộc chơi sau khi Ngô Kiến Huy phục kích và xé bảng tên của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cùng “gã cơ bắp” Trương Thế Vinh quyết định đình chiến để hợp tác “giết” ông xã Hari Won trước khi kịp đối đầu với các đối thủ đáng gờm khác. Không dừng lại ở đó, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, BB Trần, Jun Phạm cũng đồng loạt bao vây sao phim Cua lại vợ bầu và xé phăng bảng tên của Trấn Thành. Sau màn chơi xấu hội đồng, cây hài 32 tuổi tiếp bước Lâm Vĩ Dạ vào phòng giam. Cặp sao trở thành hai nghệ sĩ đầu tiên bị loại khỏi cuộc đua quan trọng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Cây hài 32 tuổi bị các đối thủ đồng loạt bao vây để xé bảng tên

Bên cạnh màn hợp lực "tiêu diệt" Trấn Thành - đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc thi, tập 5 của Chạy đi chờ chi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của dàn sao tham gia chương trình. Ngay cả Ngô Kiến Huy - Jun Phạm vốn được xem là hai thành viên lơ ngơ, vô hại nhất cũng sẵn sàng lăn xả để giành về số tiền thưởng từ chương trình. Ninh Dương Lan Ngọc cũng gây bất ngờ khi xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát không thương tiếc mặc cho cặp đôi từng được gán ghép là “Saturday Couple”.

Riêng BB Trần vẫn thể hiện “tài năng thiên bẩm”, phản bội mọi nơi mọi lúc có thể chỉ mong được sống sót. Dù cho chỉ trong ít phút trước anh có thể quỳ xuống nài nỉ và khẩn thiết cầu xin sự tha mạng thì chỉ ít giây sau, tình thế sẽ đổi lại, anh sẵn sàng lấy oán báo ân và loại bỏ người đã đối xử nhân từ với mình. Với chiến lược chiến đấu đầy mưu mô và nhạy bén, thủ lĩnh hội “chơi dơ” chính thức giành chiến thắng cuộc đua trong sự cay cú của các thành viên còn lại.