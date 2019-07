Trấn Thành bỏ tiền túi tặng cụ bà 79 tuổi

Bà Bùi Thị Minh Tiến 79 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá khó khăn ở Cái Răng, Cần Thơ vì thế bà rất thấu hiểu nỗi lo lắng của những con người có hoàn cảnh không may trong xã hội. Từ ngày tình cờ xem chương trình Hát mãi ước mơ, bà Tiến đã không ngại đường xá xa xôi, lặn lội từ Cần Thơ lên TP.HCM ghi danh tham gia chương trình. Bà muốn dùng giọng hát của mình để giúp cho gia đình ông Long và những đứa con bị hủy hoại bởi chất độc màu da cam.

Bà Tiến quen biết gia đình ông Long trong một lần tổ chức từ thiện mổ mắt. Vợ chồng ông Long có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi 2 người con gái, một người 34 tuổi một người 48 tuổi nhưng đều bị chất độc màu da cam khiến thần kinh không ổn định, thường bỏ nhà đi lang thang. Vợ ông Long là bà Út năm nay 71 tuổi, bán thịt heo ở chợ, mỗi ngày chỉ bán vỏn vẹn vài kg thịt nhưng phải thường bỏ bán để đi tìm con. Ông Long hằng ngày cọc cạch bán vé số trên chiếc xe đạp cũ kiếm vài đồng tiền nuôi gia đình dù đã 72 tuổi. Nhưng tuổi già sức yếu lại hay bị kẻ gian lừa lấy mất vé số khiến cuộc sống của gia đình lại thêm khốn khó. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, vì thế cả nhà thường xuyên không có bữa cơm no, đến chỗ ở cũng khiến ông Long lo lắng không yên. Mái nhà thì dột nát, nền nhà cũng ngập nước do quá thấp so với mặt đường. Ngày ngày, bà Út và 2 con ngủ phải chen chúc nhau trên nền gạch lạnh ngắt, còn ông Long phải ngủ trên căn gác nhỏ có thể sập bất cứ lúc nào.