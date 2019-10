Trấn Thành cười nghiêng ngả khi bà Tân Vlog gọi Lê Giang là 'siêu to khổng lồ'

Nhà sản xuất Thách thức danh hài vừa tung teaser tập 3 với sự góp mặt của bà Tân Vlog. Trước đó, thông tin người phụ nữ này cùng con trai tham gia chương trình nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Thậm chí, nhiều khán giả còn đồn đoán bà chính là chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đồng. Trong đoạn teaser được hé lộ, bà Tân khiến Trấn Thành, Trường Giang cười nghiêng ngả khi phối hợp cùng con trai "bóc phốt" Lê Giang.

Cụ thể, khi con trai tuyên bố sắp lấy Lê Giang làm vợ, bà Tân liền nói: “Ôi tưởng ai, chứ con bé đấy, cái gì cũng siêu to khổng lồ”. Chia sẻ này khiến hai giám khảo bật cười. Thậm chí, danh hài Trường Giang còn cầm điện thoại gọi điện cho đàn chị bày tỏ thắc mắc: “Chị Giang, chị siêu to khổng lồ à" khiến nữ nghệ sĩ hoang mang không nói nên lời. Tiếp tục, Trấn Thành gọi điện cho Lê Giang trách móc: “Làm cho cố vô để giờ người ta gọi chị là siêu to khổng lồ kìa".

Bà Tân được dự đoán giành giải thưởng 100 triệu đồng Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong một đoạn clip ngắn được nhà sản xuất đăng tải, bà Tân cũng từng khiến hai giám khảo bật cười khi nói về công việc làm YouTube của mình. Vẫn với bộ trang phục chấm bi quen thuộc, trong một tình huống dự thi, người phụ nữ này bất ngờ tuyên bố: “Bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà bà lấy vàng của mày". Chia sẻ của bà Tân khiến Trấn Thành bật cười không ngớt. Tuy nhiên, việc hiện tượng YouTube này có vượt qua các vòng thi để giành giải thưởng cao nhất hay không vẫn được nhà sản xuất giữ kín, gây tò mò cho khán giả.