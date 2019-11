Trấn Thành hoang mang vì bị tố mang giày độn nhiều nhất showbiz

Tập 6 Thách thức danh hài lên sóng và thu hút khán giả bởi sự xuất hiện của Thảo My, 9 tuổi đến từ Nghệ An. Dù tạo được thiện cảm bởi ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu song thí sinh nhí lại gây bất ngờ khi tiết lộ phần thi của mình sẽ là một tiết mục chửi. Nhận được sự đồng ý, Thảo My bắt đầu bằng một tràng chửi khiến Trường Giang “không kịp vuốt mặt". Chưa dừng lại ở đó, em quay sang Trấn Thành và gọi anh là “người đi giày độn nhiều nhất showbiz" và tiếp tục “tấn công” MC: “Đừng tưởng im lặng là tôi không nói tới" khiến ông xã Hari Won bật cười ở giây thứ 39.

Cô bé 9 tuổi gây chú ý vì mắng ba nghệ sĩ xối xả Ảnh: BTC

Nhận xét về tiểu phẩm của thí sinh nhí, ông xã Hari Won chia sẻ: “Hên cho con là cái câu của con nó vô cái tình huống đó thôi. Chứ nãy giờ con nói là chú không có nghe đó”. Trường Giang cũng nhắc nhở cô bé nói chậm lại ở tiểu phẩm kế tiếp. Với đam mê diễn xuất, Thảo My quyết tâm thi tiếp vòng hai với tiểu phẩm Bản tin tìm bò lạc. Ở tiết mục này, cô bé đã “đào mộ” những bức hình lầy lội của hai giám khảo kèm theo đó là một tràng nói lia lịa. Tuy nhiên, vì nói quá nhanh nên Thảo My không thể thuyết phục hai danh hài. Dù vậy, Trấn Thành nhận định thí sinh nhí có năng khiếu và gửi lời chúc cô bé sớm trở thành diễn viên.

Nhóm thí sinh nhí gây náo loạn sân khấu Thách thức danh hài Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, nhóm Hồng Hoa đến từ Long An cũng khiến trường quay rôm rả với bài vè chào sân vô cùng hài hước. Nhóm gồm 8 cô bé nhỏ tuổi là Ánh Ngọc, Minh Thư, Trâm Anh, Trà, Gia Hân, Cẩm Vân, Thúy Vy, Kiều Nhi và Băng Băng. Ngay màn chào hỏi, các thí sinh nhí đã khiến hai giám khảo Trấn Thành - Trường Giang cười ngất bởi bài vè “đá xéo" MC của chương trình: “Danh hài mùa 6 nôn náo dự thi, có chú Kiến Huy linh thiêng nhấn nút”. Chưa dừng lại ở đó, hai danh hài cũng trở thành nạn nhân khi Trấn Thành bị tố “tuy mập mà khỏe” còn Trường Giang bị nhóm thí sinh nhí nhận xét “hơi lùn một chút". Ông xã Hari Won dành lời khen cho màn chào hỏi có đầu tư này của nhóm.