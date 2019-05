Trấn Thành khó chịu khi bị đàn em ‘chặt chém’ về ngoại hình

Trong tập 6 Nhanh như chớp nhí, sự xuất hiện của Tuấn Trần, Anh Tú cùng dàn thí sinh nhỏ tuổi thu hút người xem. Ngay khi chào sân, hai diễn viên trẻ liên tục ''chặt chém'' cân nặng của ông xã Hari Won khiến anh khó chịu. Cụ thể, khi được diễn viên Trạng Quỳnh yêu cầu hít đất giữa sân khấu vì thấy dư năng lượng, Anh Tú lên tiếng: “Thôi, tự nhiên thi gameshow mà kêu hít đất là sao anh”. Trong khi đó, Tuấn Trần bình luận: “Tụi em tập chỉ để ốm thôi à, tại tụi em sợ mập lắm”. Thậm chí, nam diễn viên không ngại chạy tới bên cạnh Trấn Thành để xoa bụng khiến trường quay cười không ngớt.

Nhận thấy đàn em đang “ám chỉ” cân nặng mình, Trấn Thành lên tiếng: “Em nói mập rồi em nhìn ai vậy. Em mới vô nghề, nói chuyện với tiền bối mà em nói mập này mập nọ à?”. Chưa dừng lại ở đó, Anh Tú tiếp tục ''chặt chém'' đàn anh: “Béo thì nói là béo thôi, do anh ăn uống nhiều đó chứ”. Liên tục bị “bêu xấu” trên sóng truyền hình, ông xã Hari Won bức xúc: “Cuộc đời tôi đâu phải được may mắn như tụi em. Tôi trải qua quãng đời cơ cực mới có được ngày hôm nay. Đừng vuốt bụng tôi nữa, đi về, tôi không cần các người an ủi”.

Ảnh: Chụp màn hình Tuấn Trần không ngại ''chặt chém'' iền bối trên sóng truyền hình

Trong một diễn biến khác, Trấn Thành có dịp trả thù đàn em khi tiết lộ Tuấn Trần là người thích học võ và yêu cầu trình diễn trước khán giả. Tuy nhiên, màn “chặt chém” này lại khiến nam MC trở thành người bị hại. Tuấn Trần yêu cầu ông xã Hari Won lên đấu cùng mình vì anh học võ đối kháng. Khi bị Anh Tú đẩy lên, Trấn Thành vội quay sang nói: “Báo cho Hari Won gấp nha, để anh có gì bả còn đưa anh vào bệnh viện sớm”.

Ảnh: Fanpage Nhanh như chớp nhí Dàn thí sinh nhỏ tuổi "náo loạn" sân khấu Nhanh như chớp nhí

Bên cạnh những màn “chặt chém” đàn anh không thương tiếc, hai nghệ sĩ khách mời còn đưa ra những câu trả lời bá đạo trước những câu hỏi khó của chương trình. Điển hình là Anh Tú, khi được hỏi: “Có một bà cụ lên xe buýt, vì sao không ai nhường ghế cho bà”, diễn viên Cua lại vợ bầu thể hiện khả năng sáng tạo của mình khi trả lời: “Vì tất cả những người trên xe đó là những cụ lớn hơn”. Đáp án bất chấp này khiến Trấn Thành ôm bụng cười và nói: “Em dở hơi thật đấy”.

Trong một tình huống khác, khi đứng trước câu hỏi: “Có 4 cái chén: nước muối, rượu trắng, nước đường và nước sôi đều trong suốt như nhau đựng trong 4 cốc thủy tinh trắng và mực nước bằng nhau. Làm sao để trong một lần nếm duy nhất có thể phân biệt được 4 cốc ấy?”, Anh Tú suy luận như một nhà “bác học” và nhận định phải nếm nước sôi trước. Anh cho rằng làm như vậy mới có thể gặp bác sĩ và chính người này sẽ nói cho bạn biết 3 cốc còn lại là gì. Dù đưa ra những đáp án hài hước và sáng tạo nhưng diễn viên sinh năm 1993 chỉ mang về 3 điểm trong phần thi của mình.