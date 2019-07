Trấn Thành lên tiếng đáp trả khi bị Khương Ngọc 'tố' hơn thua

Tập phát sóng mới nhất của Nhanh như chớp nhí thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự xuất hiện của hai khách mời là ca sĩ Will và Khương Ngọc. Ngay ở màn chào sân, các khách mời không ngại “chặt chém” để mang đến tiếng cười cho người xem. Khi Trấn Thành định hỏi thăm, Will lên tiếng: “Anh Trấn Thành hôm nay rất là đẹp, anh đừng nhắc đến em nữa nha. Anh nói chuyện với anh Khương Ngọc đi” khiến ông xã Hari Won bất ngờ: “Hai người làm sao vậy, có vẻ như hai người đề phòng tôi. Tôi là người đàng hoàng, tôi có nói gì ai đâu”. Tuy nhiên, sau phát ngôn này, Trấn Thành liền quay sang tố cáo Khương Ngọc đội tóc giả khiến nam diễn viên câm nín.

Khương Ngọc và Will là hai khách mời xuất hiện trong Nhanh như chớp nhí Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, ca sĩ Will tiết lộ đây là lần thứ 4 anh tham gia chương trình nhưng chưa giành được chiến thắng. Ông xã Hari Won lên tiếng an ủi: “Will có cái tính không thích hơn thua. Tại vì có muốn cũng không được”. Ngay sau đó, Khương Ngọc tiết lộ anh cũng chưa giành chiến thắng trong chương trình. Diễn viên Thập Tam Muội không quên tố cáo Trấn Thành: “Bản chất mình là người hiền hòa, không thích hơn thua. Will, anh em mình giống nhau đó. Còn người còn lại người ta hơn thua thì kệ người ta chứ giờ biết sao giờ”. Trước lời tố cáo này, Trấn Thành phản đối: “MC mà hơn thua à, không hợp lý tí nào. MC chỉ có giúp đỡ người chơi thôi. Tôi không hơn thua với người chơi".

Những màn đáp trả của Will khiến Trấn Thành "bất lực" Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong chương trình, phần thi của hai đội trưởng khiến khán giả thích thú. Đặc biệt là Will, anh liên tiếp đưa ra những lý giải có phần “ngang ngược” để bảo vệ đáp án của mình khiến Trấn Thành sôi máu. Điển hình là câu hỏi: “Cá bống mú, cá bông lau, cá chùi kiếng thì cá nào nấu lẩu được”. Will nhanh chóng đưa ra đáp án là cá bống mú và cá bông lau. Trấn Thành công bố đây là trả lời sai và giải thích cả ba loại đều nấu lẩu. Ngay sau đó, nam ca sĩ phản bác: “Nhưng đó là câu trả lời của mấy người ăn rồi, em chưa ăn nên không tính”. Trước sự chống đối của đàn em, Trấn Thành nói: “Ráng đi ăn để có kiến thức với người ta”.

Trong một tình huống khác, Trấn Thành đặt câu hỏi: “Cô Tấm đựng đậu xanh và đậu đen vào chung một túi, sau đó dốc cả một túi xuống đất, toàn bộ đậu xanh và đậu đen lập tức tự tách riêng, tại sao làm được như vậy?”. Khi vừa nghe xong, học trò Ngô Thanh Vân lên tiếng: “Trời ơi nhiệm màu quá, như phim hoạt hình vậy á”. Thậm chí anh còn đưa ra đáp án là được bà tiên ông bụt giúp đỡ khiến cả trường quay bật cười.

Hay khi nhận được câu hỏi: “Will ghi ngày gà đẻ trứng lên quả trứng gà. Nhưng sau đó, Will lại không biết quả trứng đẻ vào hôm nào. Hỏi Will đã viết gì lên trứng”, nam ca sĩ nói: “Thì nở ra rồi ghi chi nữa”. Chia sẻ này khiến Trấn Thành bức xúc: “Em biết tiếng Việt không Will?”. Sau thời gian suy nghĩ, diễn viên Em chưa 18 đưa ra đáp án sai: “Em ăn nó. Em đã thích ăn thì không quan tâm đến ngày tháng”. Will trả lời đúng 4 câu liên tiếp trong phần thi của mình và giành chiến thắng trước Khương Ngọc với 2 câu đúng.