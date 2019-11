Trấn Thành lên tiếng thanh minh khi bị tố 'hà hiếp' Ngô Kiến Huy

Trong tập 5 Thách thức danh hài, Phương Trang gây ấn tượng khi xuất hiện với trang phục cổ trang lộng lẫy. Anh gửi lời chào đến giám khảo và khán giả bằng một đoạn vọng cổ khiến ông xã Hari Won thích thú. Tuy nhiên, khi bắt đầu phần thi của mình, Phương Trang bất ngờ mở một bản tấu sớ dài thườn thượt để kể tội Trấn Thành. Anh nói: “Gian thần Trấn Thành quỳ xuống mà nghe chiếu chỉ, từ khi ngươi làm giám khảo Thách thức danh hài đến nay đã gây ra bao tội lỗi. Khương Dừa tuyển chọn hàng vạn thí sinh, chưa kịp ghi hình ngươi cho quẹo phải. Thường xuyên tranh cãi , đánh đập Trường Giang, gây bao hoang mang cho nhà sản xuất. Ngươi còn kiếm chuyện “cưỡng bức” MC...”.

Thí sinh Phương Trang khiến người xem thích thú khi cầm một sớ dài tố cáo Trấn Thành Ảnh: BTC

Nghe đến đây, diễn viên Trạng Quỳnh bật cười giúp nam thí sinh dễ dàng vượt qua vòng thi đầu tiên. Trước lời tố cáo của Phương Trang, Trấn Thành cũng lên tiếng thanh minh: “Ta nào hà hiếp MC. MC là đấng bề trên, làm sao ta dám đụng đến". Nam thí sinh tiếp tục nhấn mạnh việc làm của giám khảo được ghi trong sớ rõ ràng, điều đó khiến ông xã Hari Won tiếp tục lên tiếng: “Sớ là của ngài, ngài muốn ghi gì không được". Màn đối thoại hài hước này khiến cả trường quay bật cười.

Thí sinh Hoàng Long gây chú ý khi gọi Ngô Kiến Huy là danh hài Ảnh: BTC

Tập 5 còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của thí sinh Lê Hoàng Long, 20 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ngay từ những câu chào hỏi đầu tiên, anh đã khiến Ngô Kiến Huy “khó chịu" khi gọi nam ca sĩ là “chú” hay “danh hài Ngô Kiến Huy”. Trước sự bức xúc của giọng ca Giả vờ yêu, Hoàng Long thắc mắc: “Ủa chú Ngô Kiến Huy không phải diễn viên hài hả chú?” làm Trường Giang, Trấn Thành được phen cười không ngớt.

Cũng trong chương trình, sự ngây ngô của chàng trai này khiến người xem thích thú. Điển hình là khi giới thiệu, nam thí sinh cho biết sẽ hát một ca khúc nói về quê hương, nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, anh lại chọn bài hát Tình anh bán chiếu dù quê ở Bạc Liêu khiến hai giám khảo ngơ ngác. Khi được Trường Giang yêu cầu cover một đoạn trong What do you mean của Justin Bieber, Hoàng Long tiếp tục mang đến tiếng cười với phần thể hiện không thể lầy lội hơn. Tập 5 Thách thức danh hài sẽ lên sóng tối ngày 6.11.