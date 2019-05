Trấn Thành 'tổn thương' vì phụ huynh không cho thí sinh nhí 'like' mình

Cụ thể, khi được ông xã Hari Won đề nghị giới thiệu, Đức Anh hào hứng cho biết em có khả năng giả âm thanh của các loại xe. Tuy nhiên, lúc thực hiện, em khiến Trấn Thành thất vọng: “Tất cả thiên tài trên thế giới đều bắt đầu như vậy. Không sao cả, làm như vậy là tốt rồi”. Khi diễn viên Trạng Quỳnh quay sang hỏi thí sinh khác tên tuổi, Đức Anh quay sang nhắc khéo MC: “Quên nữa, cái vụ tuổi này con chưa nói, con 5 tuổi. Có vụ tuổi mà chú cũng quên hỏi nữa” khiến cả trường quay được phen cười không ngớt.

Ở phần giới thiệu của thí sinh nhí Ngọc Khanh, em cho biết rất thần tượng Trấn Thành và hứa sẽ tặng nam MC triệu like. Ngay sau đó, Đức Anh khiến ông xã Hari Won tổn thương khi tiết lộ: “Thường thường mẹ chẳng cho con bấm like hình chú gì hết”. Nghe xong câu này, nam MC hoảng hốt: “Sao mẹ con lại ngăn cản đường thăng tiến của chú vậy? Sao mẹ con ngăn cản khán giả đến với chú vậy? Mẹ con là ai?”.

Ảnh: Fanpage Nhanh như chớp nhí Dàn thí sinh náo loạn Nhanh như chớp nhí

Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành lên tiếng nhắc nhở thí sinh nhí: “Về nói với mẹ hãy nhìn mẹ của Ngọc Khanh mà học hỏi. Mẹ bạn ấy cho bạn ấy một triệu like để like tự do cho chú”. Thậm chí, khi Trấn Thành hỏi có muốn bấm like cho mình không, Đức Anh hồn nhiên thú nhận: “Con cũng quên, để con thi xong rồi con về xem lại và bấm like cho chú nha”. Lời nói của cậu bé khiến Trấn Thành thổn thức: “Giống như nó xót thương, thấy thương hại nên về bấm like bù. Thiệt tình muốn rớt nước mắt với con”.