Trấn Thành xót xa khi cụ bà 75 tuổi kể chuyện mất con dâu trước ngày cưới

Cụ bà Thiên Thanh nay đã ngoài 75 tuổi, đến từ Mỹ Tho, là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tham gia Thách thức danh hài. Bà từng được khán giả yêu mến với biệt danh dễ thương “thánh chửi” ở mùa 5. Nếu như ở mùa trước, “thánh chửi” phải dừng lại ở vòng 2 thì năm nay, bà vẫn quyết định tiếp tục đăng ký để trở lại “phục thù”. Trên sân khấu, cụ bà Thiên Thanh vẫn giữ tinh thần lạc quan cùng cái duyên chân chất của người Nam Bộ trong diễn hài khiến giám khảo Trấn Thành thừa nhận “lỡ yêu cô mất rồi”.

“Thánh chửi” U.80 vẫn một mình chăm mẹ già ngoài 90 tuổi, nuôi em bị bệnh down Ảnh: BTC

Hoàn cảnh của Thiên Thanh cũng vô cùng đặc biệt khi bà là mẹ đơn thân một mình nuôi con vô cùng khó khăn. Trải qua nhiều vất vả, giờ đây con trai bà cũng đã ăn học thành tài và hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Ở tuổi xế chiều, bà thật thà trải lòng, đến với Thách thức danh hài với mục đích làm quà cưới cho con trai. Với nhiều người, con trai lập gia thất thì cha mẹ để lại của cải, miếng đất, căn nhà, công ty, cái xe nhưng cuộc đời bà cực khổ đến mức không có gì để lại cho con. Ngay cả căn nhà hai mẹ con bà cũng không có, phải ở ké nhà mẹ ruột. Vì thế, nữ thí sinh đăng ký đi thi Thách thức danh hài với hy vọng sẽ đậu và mang về thành công để làm quà cưới cho cô dâu, chú rể. Cụ bà được đặt cách bước vào gala Thách thức danh hài Ảnh: BTC

Dường như số phận vẫn muốn trêu đùa với người phụ nữ ở tuổi xế chiều. Trên sân khấu, cụ nuốt nước mắt vào trong mở lòng chia sẻ, đáng lẽ ngày 29.9 vừa qua là ngày cưới của con trai nhưng điều đó không thể thực hiện được nữa. Bởi vì chỉ còn 32 ngày nữa sẽ tới đám cưới thì cô dâu đột ngột gặp tai nạn và qua đời. Trong lúc đau buồn đó, hai mẹ con như gục ngã. Mỗi khi con trai bà gọi điện về khóc khiến trái tim bà như bị bóp nghẹt. Sau đó, có thông tin vào vòng casting của Thách thức danh hài, đối với bà ở thời điểm đó như một cái phao để bám víu vào, để bà tiếp tục sống.

Vượt qua nỗi đau mất mát, cụ Thiên Thanh nhận ra bản thân không sống cho riêng mình mà cuộc sống của bà còn phải lo toan cho mẹ già và người em trai. Đặc biệt, phải làm chỗ dựa cho cậu con trai. Hiện tại dù đã ngoài 75 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được hưởng tuổi già bên con cháu, được an nhàn, thế nhưng ít ai biết sau tâm hồn yêu đời, hóm hỉnh ấy là cả một đời cơ cực. Không chỉ làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, cụ bà Thiên Thanh hiện một mình nuôi mẹ già đã ngoài 90 tuổi và chăm sóc người em trai 50 tuổi bị bệnh down. Mặc dù trải qua nhiều nỗi đau, vất vả nhưng cụ Thiên Thanh vẫn luôn yêu đời, vẫn luôn sống lạc quan để mang đến tiếng cười cho mọi người. Đó cũng là lý do khiến Trấn Thành, Trường Giang và ban tổ chức quyết định mời cụ quay trở lại với gala Thách thức danh hài.