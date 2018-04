Trấn Thành xúc động trước thầy giáo thi hát kiếm tiền chữa bệnh cho học trò

Thí sinh Trần Quang dạy môn Thể dục ở trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, quận 8, TP.HCM. Thầy giáo mới ra trường có cuộc sống khá vất vả, phải nhận thêm công việc sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong trường. Ngoài ra, anh còn xin ở lại làm bảo vệ, trực qua đêm ở trường để tiết kiệm chi phí ăn ở. Tuy chật vật nhưng thầy giáo nghèo vẫn tận tâm, chú ý đến từng đứa trẻ trong lớp học của mình.

Trần Quang đặc biệt chú ý đến trò Thảo My và chạnh lòng khi cô bé luôn thui thủi một mình, tách xa khỏi các bạn cùng lớp. Qua nhiều lần thăm hỏi, biết được gia cảnh và căn bệnh quái ác của học trò, thầy Quang chỉ đau đáu trong lòng mong có cơ hội giúp bé chữa bệnh và hòa nhập cùng bạn bè, xã hội. Vì ngoài ảnh hưởng sức khỏe, những đốm đồi mồi khắp cơ thể khiến cô bé 8 tuổi bị nhiều bạn bè trêu chọc, xa lánh.

Cô học trò nghèo Thảo My rơi nước mắt khi bị bạn bè kỳ thị ngoại hình, xa lánh và bị gọi là "chó đốm" Thầy giáo thể dục nghèo quyết tâm đi thi hát kiếm tiền giúp học trò chữa bệnh



Sở hữu giọng hát cao, bay bổng và tình cảm, thí sinh Trần Quang đã chinh phục giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly. Giám khảo khách mời là ca sĩ Kyo York xúc động khi thí sinh hoàn thành vòng đầu tiên với bài hát Áo trắng ngời sáng tương lai. Trong lúc mọi người đang rơi nước mắt cảm động, “A xìn” bất ngờ hỏi thầy Quang: “Mình xin lỗi phải nói là thầy giáo quá đẹp trai. Phải thốt lên là “ộp pa” à. Tôi thực sự ghen tị với người phụ nữ nào sẽ sở hữu được bạn”. Anh còn thẳng thắn hỏi thầy giáo điển trai đã có bạn gái chưa. Khi nhận được câu trả lời là đã có, nam giám khảo tiếc nuối chia buồn cùng các khán giả nữ tại trường quay một cách đầy hài hước.

Giữ vững phong độ đó, thầy Trần Quang tiến thẳng vào các vòng thi trong với ca khúc Đứa bé và Vùng lá me bay. Cuối cùng nam thí sinh giành được giải nhì với số tiền thưởng 25 triệu đồng. Anh tâm sự sẽ trao hết phần thưởng này cho học trò Thảo My, mong bé có thể phần nào chữa trị căn bệnh quái ác. Bên cạnh đó, cô hiệu trưởng trường Vàm Cỏ Đông cũng mong nhờ sóng truyền hình, các bác sĩ ở khắp nơi sẽ biết được trường hợp của Thảo My để hỗ trợ, tìm ra hướng chữa trị.