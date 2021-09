Triển lãm giới thiệu bức tranh NFT đắt nhất thế giới gây tranh cãi

Artnet News ngày 13.9 đưa tin triển lãm Dreamverse do quỹ tiền điện tử Metapurse tổ chức vào ngày 4.11 tới ở New York (Mỹ). Tại sự kiện, các tác phẩm nghệ thuật dạng NFT (vật phẩm ảo do công nghệ blockchain chứng thực bằng chữ ký số, không thể sao chép hay làm nhái) của 150 nghệ sĩ được trưng bày trên màn hình lớn thông qua công nghệ thực tế ảo.

Tâm điểm chú ý tại triển lãm thuộc về bức tranh Everydays: The First 5000 Days do nghệ sĩ Beeple sáng tạo. Đây sẽ là lần đầu tác phẩm xuất hiện công khai, kể từ khi được mua với số tiền kỷ lục hơn 69 triệu USD (khoảng 1.600 tỉ đồng) trong phiên đấu giá hồi tháng 3, trở thành tác phẩm nghệ thuật NFT đắt nhất thế giới.

MetaKovan - nhà sáng lập Metapurse kiêm chủ sở hữu bức tranh Everydays: The First 5000 Days kỳ vọng triển lãm Dreamverse thúc đẩy việc công nhận tác phẩm NFT như một loại hình nghệ thuật chính thống. "Tác phẩm NFT vẫn bị xem là trừu tượng hoặc ảo. Dreamverse phác họa những gì xảy đến khi NFT 'đổ bộ' thế giới", MetaKovan chia sẻ.

Poster giới thiệu triển lãm tác phẩm nghệ thuật NFT Dreamverse ẢNH: TWITTER DREAMVERSE

Ban tổ chức triển lãm Dreamverse niêm yết nhiều hạng vé, chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử . Người xem trả phí 30 USD (khoảng 700.000 đồng) để có mặt ở phòng trưng bày. Nếu muốn tham dự bữa tiệc âm nhạc kết hợp trình chiếu tác phẩm NFT vào buổi tối, khán giả phải chi số tiền lớn hơn, dao động từ 150 USD - 2.500 USD (khoảng 3,5 triệu - 57 triệu đồng), tùy phúc lợi đi kèm.

Nghệ sĩ tiền điện tử Alotta Money cùng 9 nghệ sĩ khác giữ vai trò cố vấn cho triển lãm Dreamverse. Ngoài giới thiệu bộ sưu tập các tác phẩm NFT, sự kiện cũng cung cấp cho khách tham quan dịch vụ số hóa ảnh đại diện bằng công nghệ thực tế ảo