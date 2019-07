Trình diễn đèn lồng Hội An tại Đức

Hàng trăm chiếc đèn lồng sẽ được các nghệ nhân Hội An chế tác và treo trước khu chợ gần Tòa thị chính Wernigerode. Các nghệ nhân và đầu bếp đến từ Hội An cũng sẽ trình diễn các công đoạn chế tác đèn lồng, các món ăn đặc sản Hội An , Quảng Nam. Dịp này, các ca sĩ, nhạc sĩ của Đức và VN cũng biểu diễn các tiết mục văn nghệ được dàn dựng riêng cho lễ hội.