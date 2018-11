Trình diễn tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

Đêm nhạc có sự tham gia của nhóm Hanoi new music ensemble, nhóm Đông Kinh cổ nhạc (ảnh), hai nghệ sĩ khách mời là nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My và nghệ sĩ đàn tranh Phạm Trà My. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn các tác phẩm: Khói Trương Chi soạn cho đàn bầu và Khói sóng soạn cho đàn tranh năm 2005 của Nguyễn Thiện Đạo; kết hợp nhạc cổ - thơ thiền - tụng nhạc Phật giáo; Nguyệt hạo (tuồng cổ); Ru kệ (chèo cổ) và nhạc lễ hội Phật giáo.