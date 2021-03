Trò chuyện về đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới

Lê Quang Đỉnh sinh ra tại Hà Tiên rồi theo gia đình sang Mỹ khi còn rất trẻ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nhiếp ảnh và các phương tiện khác tại The School of Visual Arts ( New York , Mỹ), năm 1993 ông về Việt Nam lần đầu tiên và quyết định sinh sống tại TP.HCM từ năm 1996. Tác phẩm của ông đã được trưng bày khắp nơi trên thế giới , có thể kể đến những triển lãm cá nhân như Erasure tại tổ chức nghệ thuật đương đại Sherman (Sydney, Úc), Project 93: Dinh Q.Lê tại Bảo tàng nghệ thuật MOMA (New York , Mỹ), A Tapestry of Memories: The Art of Dinh Q.Lê tại Bảo tàng nghệ thuật Bellevue (Washington, Mỹ)... Ông là người sáng lập Sàn Art, cộng đồng nghệ thuật đương đại phi lợi nhuận, từ năm 2007.