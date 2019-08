Trúc Mây: Cô gái muốn làm công an bắt trộm nhưng lại rẽ sang nghiệp diễn

Chính những vai diễn trên đã mang đến cho cô nhiều cơ hội cũng như kinh nghiệm để làm hành trang tiến xa hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật

Sau thời gian tham gia nhiều dự án phim Web Drama , MV ca nhạc… Trúc Mây bén duyên với hai bộ phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích là: Hậu duệ mặt trời và Gia đình là số 1 (phần 2).

Gần đây Trúc Mây lại tiếp tục tham gia các dự án phim điện ảnh: Đỉnh mù sương, Cậu chủ ma cà rồng, Cha ma, với các vai diễn mang nhiều sắc thái khác nhau. Trong đó phim Cha ma và Cậu chủ ma cà rồng vừa ra mắt khán giả trên toàn quốc.

Trúc Mây trong tạo hình nhân vật phim Cậu chủ ma cà rồng Ảnh: NVCC

Trúc Mây chia sẻ: “Vì còn là gương mặt khá mới trong lĩnh vực phim điện ảnh , nên tôi luôn trau dồi thêm các kỹ năng về diễn xuất, để đáp ứng tốt các vai diễn mà đạo diễn phim yêu cầu”.

Là diễn viên trẻ tâm huyết với nghề, mỗi khi nhận được vai diễn, Trúc Mây luôn dành thời gian để đọc kỹ kịch bản, nắm vững cốt truyện cũng như diễn biến tâm lý nhân vật. Với Trúc Mây, cô luôn tâm niệm rằng là một diễn viên phải luôn tôn trọng và làm hài lòng tất cả khán giả. Cô luôn tự nhủ rằng việc “diễn như thế nào” luôn quan trọng hơn “diễn cái gì”. Chính vì thế Trúc Mây luôn tạo được ấn tượng cũng như nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả từ phong cách diễn xuất của mình.

Trúc Mây trong tạo hình nhân vật của phim điện ảnh Đỉnh mù sương (đang trong giai đoạn hậu kỳ) Ảnh: NVCC

Trúc Mây trong buổi ra mắt phim Cha ma Ảnh: NVCC

Được biết, trước đây Trúc Mây từng học một năm ngành công an nhưng sau đó bỏ và theo học diễn xuất tại Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Lý do Trúc Mây đi học ngành công an được cô tiết lộ là vì ngày trước nhà có nuôi gà, thường xuyên bị mất trộm, cô muốn học xong về làm công an để bắt những tên trộm. “Có lẽ diễn xuất mới là thế mạnh và đam mê của Trúc Mây”, nữ diễn viên cho biết.