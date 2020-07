Trung Quốc mua loạt phim 'Shaun the sheep' để chiếu ở đại lục

Sắp tới, loạt phim truyền hình 5 phần của Anh là Shaun the sheep (tựa Việt Những chú cừu thông minh) sẽ "hạ cánh" tại thị trường tỉ dân Trung Quốc khi nền tảng chiếu phim trực tuyến của nước này là Tencent Video đang thương lượng mua lại bản quyền loạt phim với hãng sản xuất Aardman Animations.

Theo thông tin mà Hollywood Reporter cung cấp, đại lục là thị trường mới không chỉ của 5 phần phim Shaun the sheep (ra mắt từ năm 2007 đến nay) mà còn của cả phần 6 sắp sửa phát sóng ở xứ sương mù trong năm nay. Thương vụ mua bản quyền toàn bộ series này theo báo phương Tây nhận định là giúp cho những chú cừu "chu du" khắp thế giới , tiếp cận với nhiều lớp khán giả hơn.

Sở dĩ báo chí nước ngoài đưa ra nhận định đó vì ở phương Tây, "ông lớn" trong nền công nghiệp phim trực tuyến Netflix đang giữ bản quyền loạt phim này dưới tựa đề Adventures from Mossy Bottom. Deadline trong ngày 6.7 tiết lộ thông tin rằng Netflix mua bản quyền Shaun the sheep nhưng không phát loạt phim này ở Trung Quốc. Do đó, nếu vụ bàn bạc giữa Aardman Animations và Tencent Video thành công, danh sách thị trường phim mà Shaun the sheep "cập bến" sẽ được bổ khuyết một mảng rất lớn.

Mặc dù phần thứ 6 của series Shaun the sheep chưa ra mắt khán giả phương Tây nhưng nó đã nằm trong kế hoạch "chu du" thị trường châu Á Ảnh: Aardman Animations

Phía đại diện của hãng Aardman Animations chia sẻ về cuộc thương thảo với Tencent Video: "Việc hợp tác với Tencent Video là bước đi kinh doanh đáng kinh ngạc của chúng tôi ở thị trường phim Trung Quốc ", đồng thời vị này cũng nói thêm rằng hãng chiếu phim trực tuyến trên là cầu nối đưa những chú cừu trong trang trại quen thuộc đến hàng triệu hộ gia đình ở đại lục.

Series 5 phần Shaun the sheep gồm 170 tập phim với thời lượng 7 phút/tập đã trở thành chương trình yêu thích của khán giả Anh hơn một thập niên qua. Nhận thấy sự mến mộ của khán giả, hãng Aardman Animations quyết định làm hai phần phim truyện về series phim này, ra mắt vào các năm 2015 và 2019, gặt hái thành công ở phòng vé khi lần lượt thu về trên 106 triệu USD và trên 42,5 triệu USD (theo thống kê của Box Office Mojo).