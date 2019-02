Trước thềm Oscar, ‘If Beale Street Could Talk' thắng lớn ‘Film Independent Spirit Awards 2019’

Danh sách người chiến thắng tại Giải thưởng Tinh thần độc lập lần thứ 34 - Phim hay nhất: If Beale Street Could Talk - Phim đầu tay hay nhất: Sorry to Bother You - Đạo diễn xuất sắc nhất: Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) - Phim nước ngoài hay nhất: Roma - Giải thưởng John Cassavetes: En el Séptimo Día - Kịch bản xuất sắc nhất: Nicole Holofcener và Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me?) - Kịch bản đầu tay xuất sắc nhất: Bo Burnham (Eighth Grade) - Quay phim xuất sắc nhất: Sayombhu Mukdeeprom (Suspiria) - Dựng phim xuất sắc nhất: Joe Bini (You Were Never Really Here) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Glenn Close (The Wife) - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ethan Hawke (First Reformed) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Regina King (If Beale Street Could Talk) - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) - Phim tài liệu xuất sắc nhất: Won’t You Be My Neighbor?